Ravnatelj Vinogradske bolnice: Svi naši liječnici i medicinske sestre u ponedjeljak rade

Sutra počinje najavljeni štrajk u dijelu zdravstvenog sustava. Nezadovoljni plaćama, neće raditi oko 4000 radioloških tehničara, laboranata, djelatnika saniteta, medicinskih sestara te farmaceutskih tehničara koji su članovi jednog od sindikata - Zajedno. Štrajk će obuhvatiti čak 58 zdravstvenih ustanova.

Ravnatelj Vinogradske bolnice Davor Vagić, naglasio je u razgovoru za HRT kako u štrajku nisu liječnici i medicinske sestre.

“Sutra u štrajku nisu liječnici i medicinske sestre. Svi liječnici i medicinske sestre normalno rade. Ako je netko naručen kod kardiologa, dermatologa, oftalmologa, otorinolaringologa – najnormalnije dolazi na pregled”, rekao je.

Iz Sindikata Zajedno kažu da su izloženi pritiscima: “Prijeti se smjenama, rasporedima, ali spremni smo”

“Ono gdje može biti problema, to je laboratorijska dijagnostika i radiološke pretrage. To su jedina mjesta gdje mi očekujemo da bi moglo doći do problema i kašnjenja. Što se ostalog tiče, bolnice rade najnormalnije. Od 75 tisuća zdravstvenih djelatnika, govorimo o maksimalno 2100-2200 djelatnika koji su u sindikatu”, kazao je.

Govoreći o najranjivijim skupinama, apelirao je na sindikate da se pobrinu o djeci i onkološkim pacijentima.

“Tu ja apsolutno poštujem ustavno pravo na štrajk, ali mislim da ove dvije skupine zaslužuju posebnu pažnju”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na poslijepodnevni sastanak u Ministarstvu zdravstva.

“To je bio jedan vrlo konstruktivan sastanak. Razgovarali smo o sutrašnjem danu i kako napraviti da zdravstvena skrb bude učinkovita te da građani ne budu u opasnosti. Tu svi naši hitni pacijenti moraju biti zbrinuti”, ustvrdio je.

“Bolnički sustav je vrlo stabilan, tako da ne očekujem da će imati problema ako se štrajk nastavi. Imamo iskustva s kriznim situacijama”, dodao je.

