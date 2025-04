Počelo prikupljanje potpisa za izbore. Lako je u Zagrebu skupiti 5000, ali kako do 35 u Civljanima?

Podijeli :

Nakon što je u utorak na telefonskoj sjednici Vlada donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora koji će, uobičajeno, biti održani treće nedjelje u svibnju, potencijalni kandidati za načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike počeli su prikupljati potpise podrške svojim kandidaturama.

Zakon o lokalnim izborima kaže da političke stranke i grupe birača moraju prikupiti propisan broj potpisa kada predlažu kandidaturu za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike.

Političke stranke ne moraju prikupljati potpise za svoje kandidacijske liste, ali to moraju učiniti grupe birača iliti nezavisne liste koje se žele natjecati za izbor članova predstavničkih tijela.

Koliko potpisa treba

Potreban broj potpisa ovisi o tome koliko stanovnika ima jedinica lokalne samouprave u kojoj žele nastupiti na izborima – od 25 potpisa u općinama do 350 stanovnika do 2500 potpisa u jedinicama koje ih imaju više od pola milijuna, a u Hrvatskoj to je jedino Grad Zagreb.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova predstavničkih tijela jedinica, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje:

25 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,

35 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,

50 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,

70 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,

110 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,

180 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,

250 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,

400 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,

600 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,

800 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,

1.000 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,

1.400 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,

1.800 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,

2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika

A za pravovaljanost stranačkih kandidatura te kandidatura prijedloga grupe birača (nezavisne liste) za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika i župana odnosno njihove zamjenike potrebno je prikupiti najmanje:

35 potpisa birača u jedinicama do 350 stanovnika,

50 potpisa birača u jedinicama s više od 350 do 500 stanovnika,

80 potpisa birača u jedinicama s više od 500 do 1.000 stanovnika,

100 potpisa birača u jedinicama s više od 1.000 do 2.500 stanovnika,

150 potpisa birača u jedinicama s više od 2.500 do 5.000 stanovnika,

250 potpisa birača u jedinicama s više od 5.000 do 10.000 stanovnika,

450 potpisa birača u jedinicama s više od 10.000 do 20.000 stanovnika,

600 potpisa birača u jedinicama s više od 20.000 do 35.000 stanovnika,

900 potpisa birača u jedinicama s više od 35.000 do 60.000 stanovnika,

1.200 potpisa birača u jedinicama s više od 60.000 do 100.000 stanovnika,

1.500 potpisa birača u jedinicama s više od 100.000 do 200.000 stanovnika,

2.500 potpisa birača u jedinicama s više od 200.000 do 300.000 stanovnika,

3.200 potpisa birača u jedinicama s više od 300.000 do 500.000 stanovnika,

5.000 potpisa birača u jedinicama s više od 500.000 stanovnika.

Birač daje potpis tamo gdje mu je prebivalište

Kod prikupljanja potpisa važno je znati da ih birači mogu dati samo u onoj jednici (općini, gradu, županiji) u kojoj imaju prebivalište.

Primjera radi, ako student iz Čavoglava koji studira u Zagrebu i simpatizira stranku Možemo da potpis za kandidaturu Tomislava Tomaševića, potpis mu neće biti uvažen budući da mu je prebivalište u Čavoglavama, odnosno općini Ružić.

Prijedlozi kandidatura s potpisima moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu na propisanom obrascu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Nitko se ne može istovremeno kandidirati za općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika i za župana.

Također, na lokalnim izborima ne mogu se kandidirati policijski službenici, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama te osobe pravomoćno osuđene na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, osim onih koje su kaznena djela počinile iz nehaja.

U velikim gradovima potpisa ‘na bacanje’

Prikupiti 5000 potpisa u Zagrebu, gradu sa 760 tisuća stanovnika ili 1200 potpisa u Osijeku s 96 tisuća stanovnika ne čini se nesavladivom preprekom za potencijalne kandidate. Primjerice, prije četiri godine Tomašević je prikupio četiri puta više od potrebnog broja – 20.236 potpisa, tadašnji kandidat HDZ-a Davor Filipović 13.457, a Miroslav Škoro koji je s Tomaševićem išao u drugi krug, prikupio je okruglih 14.000 potpisa.

U Splitu je tada kasnije izabrani gradonačelnik Ivica Puljak prikupio 2164 potpisa, odnosno 40 posto više od potrebnih 1500, a u Osječko-baranjskoj županiji tadašnji HDZ-ov kandidat za župana, kasnije i izabrani Ivan Anušić prikupio je čak 24.740 potpisa, iako mu je 3200 bilo dovoljno.

Čini se da je mnogo teža zadaća pred potencijalnim kandidatima za načelnike općina s najmanjim brojem stanovnika premda je tamo propisani broj valjanih potpisa najmanji.

Kako do 35 potpisa u općini sa 171 stanovnikom?

Recimo, u Civljanima kod Knina u Šibensko-kninskoj županiji, općini koja broji tek 171 stanovnika, kandidat za načelnika mora za valjanu kandidaturu prikupiti 35 potpisa, odnosno pridobiti za to čak 20 posto stanovnika svoje općine. Računajući punoljetne, taj postotak je i veći, a zadaća teža. A ako se javi više kandidata, postaje još teža.

Potencijalni kandidat za gradonačelnika Zagreba mora prikupiti potpise tek 0,6 posto ukupnog broja stanovnika grada, a kandidat u Civljanima treba čak 20 posto, odnosno potpise petine stanovništva Civljana i Cetine, jedinih dvaju naselja u toj, najmanjoj općini u Hrvatskoj.

Da stvar bude zanimljivija, na lokalnim izborima prije četiri godine u Civljanima su za načelnika općine bila čak trojica kandidata, a pobijedio je Petar Preočanin dobivši 104 glasa.

… ili do 50 potpisa u općini s 362 stanovnika?

Tek mrvu lakšu zadaću imaju pred sobom potencijalni kandidati za načelnike još triju općina u Hrvatskoj s manje od 350 stanovnika: Lanišća (268 stanovnika) u Istri, Civljanima susjednog Kijeva (272 stanovnika) u Šibensko-kninskoj te Zadvarja (289 stanovnika) u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kojima za valjanu kandidaturu također treba 35 valjanih potpisa birača.

Neće biti lako ni potencijalnim kandidatima za načelnika općine Ribnik u Karlovačkoj županiji s 362 stanovnika, koji će morati prikupiti “čak” 50 potpisa. Po 50 potpisa trebat će i kandidatima za načelnike općina Sućuraj (426 stanovnika) u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Saborskog (466 stanovnika) u Karlovačkoj te Lećevice (495 stanovnika) i Prgometa (498 stanovnika) u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

