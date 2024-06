Detaljna analiza izbora po strankama: Tko je profitirao, a tko izgubio na uvjerljivosti?

Podijeli :

Politički analitičar Ivan Rimac govorio je o tome jesu li rezultati europskih izbora odraz stvarnog omjera snaga na domaćoj poltičkoj sceni uspostavljenog na nedavnim parlamentarnim izborima.

Izuzetno loš odaziv hrvatskih birača na europske izbore, manji od 22 posto, dijelom je posljedica parlamentarnih izbora održanih prije samo mjesec i pol dana. Birači su zbog toga u nedjelju bili emocionalno ispražnjeni, a ni kampanja nije bila bogzna kako atraktivna – tvrdi politički analitičar Ivan Rimac.

“Da je bilo više interesa za izbore i da je kampanja bila privlačnija, došlo bi do veće diferencijacije i prepoznavanja manjih stranaka koje su imale neke posebnosti u svojim programima. Ovako su, uz neke manje razlike, ponovljeni rezultati parlamentarnih izbora, barem što se tiče glavnih stranaka”, kazao nam je Rimac.

Zasebno se osvrnuo na rezultat svake od tih stranaka, odnosno lista.

HDZ (34,60 % glasova, 6 mandata)

Rimac tvrdi da je HDZ na europskim izborima profitirao iz dva razloga.

“Prvi je što se dio birača Domovinskog pokreta prelio njima jer su shvatili da će HDZ biti desniji nego što je bio do sada. Drugi razlog je što HDZ, kao velika stranka, u ovakvoj raspodjeli mandata (po D’Hondtovoj metodi, nap.a.) ima veću težinu, pa na račun toga što su prvi dobivaju jedan mandat više.”

To što je Andrej Plenković dobio više od stotinu tisuća preferencijskih glasova, Rimac vidi u tome što on i nije bio pravi kandidat.

“On je bio “nosač” liste. Drugima nije dopustio da puno govore, o svemu je on govorio tako da nije kakofonije u kampanji pa su ljudi glasali za njega kao što su nekoć glasali za Franju Tuđmana.”

SDP (25,96 % glasova, 4 mandata)

SDP je donekle pregrmio krizu nakon poraza na parlamentarnim izborima i zadržao dosadašnji broj eurozastupnika. Rimac tvrdi da je SDP-ov rezultat na ovim izborima bio izuzetno dobar.

“S 26 posto glasova oni su i dalje čvrsto druga politička opcija. Njihov nedostatak je što taj uspjeh zahvaljuju dosadašnjem djelovanju svojih troje članova u Europskom parlamentu – Biljani Borzan, Toninu Piculi i Predragu Matiću. Oni su bili dovoljno uvjerljivi u prethodnom mandatu, vodili su personaliziranu kampanju i nije bilo dilema hoće li opet proći. Ali, njih troje na nacionalnoj razini ne mogu bitno popraviti stanje SDP-a”, kaže Rimac.

DOMOVINSKI POKRET (8,82 %, 1 mandat)

Slabiji rezultat DP-a na europskim izborima u odnosu na rezultat s nedavnih parlamentarnih Rimac tumači njihovim ulaskom u vladajuću koaliciju.

“To je posljedica asimilacijskog efekta koji HDZ ima na svoje koalicijske partnere. Na parlamentarnim izborima DP je izgledao autentično, a sada to prestaje biti i postaje svojevrsni prirepak HDZ-a. Samim time je ta priča DP-a na europskim izborima izgledala manje uvjerljivo. Afera koja se vukla za Stjepom Bartulicom odbila je glasače koji razmišljaju o ponuđenim političkim opcijama, a zadržala samo one koji su otporni na informacije iz medija i koji medije smatraju neprijateljskim elementom. To je slično kao s Trumpovim glasačima u SAD-u. Možete ga osuditi na doživotnu robiju, ali oni će i tada glasati za njega tvrdeći da je sve to urota. Očito se uspjeh DP-a na parlamentarnim izborima dogodio ponajviše zahvaljujući takvom skupu glasača, ali je sada njihov doseg bio znatno manji.”

MOŽEMO! (5,92% glasova, 1 mandat)

Za Možemo! je Rimac kazao tek da je su postigli ono što im je u ovom trenutku bilo realno postići. Ne smatra da je njihovom, uvjetno rečeno lošijem rezultatu kumovao neočekivani uspjeh nezavisne liste Nine Skočak koja im je navodno “preotela” dio birača.

IDS I PARTNERI (5,61% glasova, bez mandata)

Je li Fair Play koalicija predvođena IDS-om i njihovim dosadašnjim europarlamentarcem Valterom Flegom uz sudjelovanje još 11 stranaka ipak bila preširoko postavljena?

“IDS je među njima praktički najjača stranka, a oni teško prelaze izborni prag kada je cijela Hrvatska, kao na ovim izborima, jedna izborna jedinica. Oni nisu mogli generirati dovoljan broj glasova u raspodjeli samo 12 mandata. Svi ostali IDS-ovi parteri su mali, da ne kažem mikropartneri i nisu mogli nadokanditi manjak koji IDS ima kad nastupa izvan Istre. To im je bio glavni problem”, smatra Rimac.

NEZAVISNA LISTA NINE SKOČAK (4,06% glasova)

Uspjeh influencerice Nine Skočak i njene liste GenZ, koja se obraćala mladim biračima, Rimac ne vidi kao dugoročniji politički projekt.

“Njen uspjeh je jednokratni efekt kampanje vođene putem društvenih mreža koji se ne može dulje zadržati. Njena kampanja izgledala je najsvježijom i najzanimljivijom, ali ona nije politički akter u klasičnom smislu riječi. Ona nema izvora financiranja kakve imaju političke stranke i do sljedećih izbora njezina lista najvjerojatnije će se ugasiti.”

MOST (4,02 POSTO)

Mostu je, smatra Rimac, naštetio odlazak bračnog para Raspudić iz njihovih redova.

“U njihovom miljeu vrlo ograničenih političara, što je jako vidljivo, Raspudići su bili jedini koji bi donekle mogli odgovarati slici eurozastupnika. Niti Božo Petrov niti Nikola Grmoja, a ni Zvonimir Troskot ne doimaju se da bi mogli na europskoj razini imati neku značajniju ulogu. Oni izgledaju kao nacionalni političari, a tako su i percipirani. Zato uspjeh njihove liste nije bio velik. Netko tko je vidljiv samo kao nacionalni političar i koji nikad nije govorio o vanjskoj politici, teško da može biti percipiran kao eurozastupnik.”

