Dimitrijević: Savjetnik nije mogao sam izvlačiti novac, morao je imati amen odozgo

Novinar Telegrama Andrej Dimitrijević u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak komentirao je među ostalim novu aferu u koju je upleten Jurica Lovrinčević, bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića, a koji je navodno pritiskao novinara Marina Vlahovića da od direktora Mreže TV traži da njemu osobno isplati polovicu budžeta za oglašavanje državnih tvrtki.

“Prvo je napisao da će se još oglasiti, pa je onda to promijenio i maknuo. Nisam sklon vjerovati tom čovjeku koji je snimljen kako pokušava izreketariti medij, izvući novac preko oglašavanja, ovo je neki damage control s njegove strane, da se makne fokus s činjenice da on to sigurno nije mogao sam. Morao je imati amen odozgo, a nadam se da će institucije doći do zaključka”, rekao je Andrej Dimitrijević.

Oglasio se Filipovićev bivši savjetnik: Dugo su se pripremali na ovo Filipoviću čast što je služio domovini, analitičar tvrdi: “Plenković je napravio jednu dobru stvar”

“Optužbe su i više nego teške, radi se o izvlačenju javnog novca za kupovanje naklonosti u određenim medijima za promotivne PR naručene članke, nešto što bi u svakoj normalnoj državi bilo nedopustivo, korupcija u medijima do razine do koje možda mnogi nisu bili svjesni, ali vrijeme je da se i o tome priča. Kolega ima cijeli istraživački serijal o korupciji u medijima. Bilo bi dobro da Vlada objavi kome i koliko od medija ide javnog novca pa da znamo ako čitamo ovo, čitamo stavove Andreja Plenkovića.”, kaže Dimitrijević.

Na kraju se osvrnuo i na aferu Plin za cent. “Mislim da se zna tko je odgovoran, Vlada i HEP. Sve se radi da se ta afera minimizira, sanira, i da se svede na politčki manevar oporbene stranke. Nije oporba proizvela aferu, nego je Vlada nedjelovanjem dovela do toga da se nakupi višak plina i da se prodaje po suludo niskoj cijeni određenim igračima. HEP je pritom izbugio 10 do 15 milija eura”, istaknuo je Dimitrijević.

