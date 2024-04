Dječji doplatak u utorak je trebala dobiti većina korisnika. Još uvijek ništa

Podijeli :

Premda se očekivalo da će u travnju skočiti broj korisnika doplatka za djecu, to se nije dogodilo. Novi Zakon o doplatku za djecu s dvostruko većim cenzusom na snazi je od 1. ožujka, a prijave traju još od 1. siječnja. Ipak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplatio je doplatak za djecu manjem broju korisnika nego prošli mjesec.

Kako neslužbeno doznaje Mirovina.hr, razlog je što nisu stigli obraditi većinu pristiglih prijava. Da bi stvar bila gora, Hrvatska je lani isplatila najmanji broj doplataka za djecu u posljednja dva desetljeća.

Osim što isplaćuje mirovine, Zavod za mirovinsko osiguranje isplaćuje i doplatak za djecu. Unatoč sve lošijoj demografskoj slici Hrvatske, lani je najmanji broj roditelja u posljednjih 20 godina dobio ovu vrstu pomoći. Tako je 2023. isplaćeno 113.495 doplataka za 219.109 djece. Brojka je svake godine sve manja, a 2013. godine imali smo gotovo dvostruko više, 209.862 doplataka za 388.844 djece. U 2003. doplatak je primilo 259.911 korisnika za 490.884 djece.

Roditelji još uvijek čekaju isplatu doplatka za djecu

Prosječna isplaćena svota doplatka za djecu korisnicima već se godinama kreće oko 50 eura, a kako se broj korisnika iz godine u godinu smanjuje, tako se smanjuju i proračunska sredstva za ovu stavku. Naime, prije pet godina za dječje doplatke izdvojeno je 14,8 milijuna eura, a lani oko 12 milijuna eura. Činjenicu da država sve manje izdvaja za djecu, trebao je od 1. ožujka ove godine promijeniti novi Zakon o doplatku za djecu. Trebao, ali još uvijek nije.

Naime, izmjenama zakona država je napokon promijenila uvjete tako što je udvostručila cenzus za ostvarivanje prava na dječji doplatak. Cenzus po novom iznosi 618,02 eura po članu kućanstva mjesečno u prethodnoj kalendarskoj godini, o čemu smo pisali ovdje. Iznos doplatka kreće se od 30,90 do 61,80 eura, ovisno o cenzusu.

Obavijest HZMO-a za 87.546 korisnika

Za očekivati je stoga bilo da će puno više građana na prvoj isplati u travnju za ožujak dobiti doplatak za djecu. Primjerice, ako i suprug i supruga ostvaruju dvije plaće od oko 1.500 eura, a imaju troje djece, po novom će moći primiti doplatak za djecu. Ova pomoć, dakle, više nije vezana samo za socijalne slučajeve, nego većinu obitelji u kojima rade jedan ili oba roditelja. Nažalost, to se još uvijek nije dogodilo, piše Mirovina.hr.

Isplata kasni jer još uvijek nisu obrađene prijave

Građani su s nestrpljenjem čekali vijest o početku isplate. Međutim, samo 87.546 korisnika za ukupno 186.410 djece danas je dobilo dječji doplatak. Začudo, broj korisnika manji je nego prethodnog mjeseca, kada ih je bilo 90.370, umjesto da ih s novim uvjetima bude sve više. Zašto njihovi unuci još uvijek nisu dobili dječji doplatak, pitali su nas i umirovljenici.

Odgovor smo potražili u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a oni su ga žurno proslijedili HZMO-u. Kako neslužbeno doznajemo, isplata kasni jer nisu obrađene prijave kojih je zasigurno mnogo. Koliko ih je i kada će biti obrađene znat ćemo više kada nam stigne službeni odgovor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Također, valja reći da će svi oni koji ostvaruju ovo pravo dobiti zaostatke od ožujka pa neće ostati zakinuti.

Za dječji doplatak potrebno se svake godine iznova prijaviti pa je tako svake godine na isplati u ožujku za veljaču broj korisnika nešto manji nego u mjesecima ranije ili kasnije. Sada je ovakva situacija u travnju zbog novih zakonskih izmjena. Podsjetimo, svima koji su predali zahtjev od 1. siječnja do 29. veljače 2024. godine, kao i onima koji to učine u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024. pravo na doplatak za djecu priznat će se počevši od 1. ožujka. To znači da se roditelji po novim uvjetima imaju vremena prijaviti za doplatak za djecu sve do kraja lipnja.

