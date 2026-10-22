vox populi
Treba li Dnevnik Anne Frank vratiti u lektiru? "To je cijela poanta povijesti"
Dnevnik Ane Frank izbačen je iz lektire prije 7 godina, nakon promjene kurikuluma 2019. Pitali smo što o tom književnom djelu misle učenici i učenice i treba li ga vratiti među obavezno školsko štivo.
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Anne Frank jedna je od židovskih žrtava holokausta, posmrtno postala poznata objavljivanjem "Dnevnika Anne Frank" 1947. godine, u kojem dokumentira svoj život u skrivanju od 1942. do 1944., tijekom njemačke okupacije Nizozemske u Drugom svjetskom ratu.
Pitanje povratka "Dnevnika Anne Frank" u lektiru u hrvatskim školama aktualiziralo se nakon što su pripadnici navijača Hajduka prošloga tjedna u povorci zazivali Adolfa Hitlera, Auschwitz te vrijeđali Frank.
Pitali smo mlade jesu li pročitali knjigu, smatraju li da se treba vratiti u program lektire i, ako da, zašto.
"Pročitala sam. Trebala bi biti obavezna, korisna je za školu i djecu, da se suoče s takvim stvarima dok su još mladi", bio je jedan od odgovora.
"Nisam pročitala, ali mislim da bi to trebalo biti obvezno štivo. Čula sam za tematiku te knjige i mislim da je vrlo dobra za mlađu populaciju", glasio je drugi.
"To je bitna knjiga. Da se zna kako je bilo prije, kako je grozno bilo i da se od toga mora naučiti. To je cijela poanta povijesti", rekla nam je treća sugovornica.
"Mislim da bi trebala biti obvezna jer je veliki dio naše povijesti. To je bitno, ljudi bi trebali znati za to", ponovila je generalni konsenzus naša četvrta sugovornica.
Opširnije o ovoj temi pogledajte u prilogu našega Matea Kellera u Pregledu dana, danas od 17:30 na N1 televiziji.
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