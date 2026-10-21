Oglasio se Dražen Lalić: Ovakva Torcida može krepat', Hajduk će ostat'

"Ta grupa je postala sama sebi najvažnija. Bilo je gorih situacija, ja sam bio navijač, ja znam, bengalke se pale u slavlju. Ovo, obrnuto, to je pokazatelj da su se odmetnuli od ljubavi prema klubu, da igraju svoju igru, to je 'natjecanje', međunarodno čak, navijačkih skupina. Oni žele pokazati da su oni glavni akteri, ali svi nek se upitaju što bi oni bez Hajduka. Hajduk je veći od svih nas. Citirat ću velikog Miljenka Smoju, to svi navijači znaju. U Velom mistu je ustvrdio "oni moredu krepat', i kraljevi i carevi i predsjednici, al' Hajduk će ostat'". More krepat' i Torcida, a Hajduk će ostati. Ovakva Torcida po meni može krepat, to ću otvoreno reći i nisam jedini. Mnogi ljudi s istočne, zapadne i južne tribine su zviždali i negodovali kad je prekinuta utakmica", govori Lalić.