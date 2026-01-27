Od Auschwitza do Europe logora: Vječna lekcija i zaboravljeni ljudi

"Nisu nas pozdravili niti su se smiješili; činilo se da ih pritišće ne samo suosjećanje nego i neka zbunjena suzdržanost koja im je zapečatila usne i prikovala pogled za pogrebni prizor. Bila je to ona sramota koju smo tako dobro poznavali, sramota koja nas je preplavljivala nakon selekcija i svaki put kad smo morali gledati ili podnositi neku nepravdu: sramota koju Nijemci nisu poznavali, sramota koju pravedan čovjek osjeća zbog zločina drugoga; osjećaj krivnje što takav zločin uopće postoji, što je neopozivo uveden u svijet stvari koje postoje, i što se volja za dobrom pokazala preslabom ili ništavnom te nije uspjela pružiti obranu.

Tako je za nas i sam čas slobode odjeknuo sumorno i prigušeno, ispunjavajući naše duše radošću, ali i bolnim osjećajem stida, tako da bismo najradije oprali svoju savjest i svoja sjećanja od prljavštine koja je na njima ležala; ali i tjeskobom, jer smo osjećali da se to nikada nije smjelo dogoditi, da se sada više ništa dovoljno dobro i čisto ne može dogoditi kako bi izbrisalo našu prošlost, te da će ožiljci zločina zauvijek ostati u nama, u sjećanjima onih koji su mu svjedočili, na mjestima gdje se dogodio i u pričama koje ćemo o njemu pričati."