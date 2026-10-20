ZLOSTAVLJANJE VOJNIKA
Documenta: Hitno saslušati dvije svjedokinje iz vojnog zatvora Lora
Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i Akcija za ljudska prava (HRA) iz Podgorice, zatražile su od Županijskog državnog odvjetništva u Splitu da hitno sasluša dvije svjedokinje koje su 1992. bile zatočene u vojnom zatvoru Lora i izravno svjedočile zlostavljanju crnogorskih vojnika.
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Riječ je o posljednjim živim ženama koje su bile zatočene u Lori, a zbog njihove dobi i zdravstvenog stanja saslušanje se ne bi smjelo odgađati, izvijestila je u utorak Documenta.
Svjedokinje s područja Kupresa zarobile su hrvatske oružane snage u travnju 1992. i potom ih prebacile u Loru. Prema njihovim iskazima, u zatvoru su se nalazili i zatočenici iz Crne Gore, a jedna od žena vidjela je skupinu od oko 18 muškaraca te navela da su stražari organizirali njihovo premlaćivanje pred zatočenim ženama.
Obje su opisale i smrt jednog zatvorenika, kojeg su stražari, prema njihovim riječima, tukli do ponoći. Sljedećeg jutra čule su da je "ovaj Crnogorac" umro tijekom noći, nakon čega su morale čistiti krvavu ćeliju u kojoj je ležalo njegovo tijelo.
Dva dana poslije, tijekom razmjene zatočenica u Bosni i Hercegovini, u vozilu kojim su prevožene navodno se nalazilo i ljudsko tijelo. Organizacije navode da to upućuje na mogućnost da je tijelo ubijenog zatvorenika prevezeno u BiH, gdje su pronađeni posmrtni ostaci više crnogorskih rezervista za koje se pretpostavlja da su bili zatočeni u Lori.
"Svjedokinje su i same bile izložene teškom zlostavljanju, prijetnjama..."
Prema navodima Documente, svjedokinje su i same bile izložene teškom zlostavljanju, prijetnjama smrću i ponižavajućim uvjetima zatočenja. Njihovi iskazi mogli bi pomoći i u identificiranju jednog stražara koji se prema njima ponašao humano te bi mogao imati važna saznanja o događajima u Lori.
U veljači 2025. u sklopu predmeta "Lora 3" saslušan je preživjeli crnogorski zatočenik Veselin Bojović, nakon što su mu te organizacije dostavile njegovo svjedočenje. Sada upozoravaju da bi saslušanje dviju svjedokinja moglo biti posljednja prilika da se od živih očevidaca prikupe saznanja o zločinima nad crnogorskim zatočenicima u Lori.
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