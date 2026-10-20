Documenta: Hitno saslušati dvije svjedokinje iz vojnog zatvora Lora

Dva dana poslije, tijekom razmjene zatočenica u Bosni i Hercegovini, u vozilu kojim su prevožene navodno se nalazilo i ljudsko tijelo. Organizacije navode da to upućuje na mogućnost da je tijelo ubijenog zatvorenika prevezeno u BiH, gdje su pronađeni posmrtni ostaci više crnogorskih rezervista za koje se pretpostavlja da su bili zatočeni u Lori.