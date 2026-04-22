Documenta o Jasenovcu: Vrijeme je da Vlada prestane utirati put poricanju zločina ustaškog režima

Marko Seper/PIXSELL

Centar za suočavanje s prošlošću Documenta u srijedu je, na dan 81. obljetnice proboja zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac, upozorila Vladu, Ministarstvo kulture i medija te javnost da Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac više od desetljeća djeluje u vrlo teškim okolnostima.

Podijeli

Oglas

Smatra kako je krajnje vrijeme da se Vlada, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao i sve druge institucije angažiraju u podizanju kapaciteta JUSP Jasenovca, čuvanju pamćenja žrtava logora, potpori znanstvenog istraživanja te promociji opće edukacije hrvatskog društva o zločinima ustaškog režima.

Vrijeme je da Vlada prestane utirati put poricanju zločina ustaškog režima, poručuju Documenta i Centar za istraživanje Holokausta i genocida na jugoistoku Europe, Sveučilište u Rijeci u priopćenju za javnost.

Zbog osjetljive prirode povijesnih događaja čije pamćenje nastoji očuvati kao autentično mjesto na kojem je ustaški pokret proveo Holokaust, genocid nad Srbima i Romima u NDH te masovne zločine nad političkim protivnicima brojnih nacionalnosti, Jasenovac je redovito meta institucionalnih i neinstitucionalnih grupacija koje pokušavaju zatirati pamćenje ili poricati samu činjenicu tih zločina, upozoravaju.

Odgovornost državne politike

Tvrde da kriza upravljanja jedinom javnom institucijom koja se bavi istraživanjem i očuvanjem pamćenja na logor Jasenovac i zločine ustaškog režima upućuje na odgovornost državne politike.

Osim što su zbog nastale situacije onemogućene bilo kakve ozbiljnije transformacije i poboljšanja samog muzejskog kompleksa ona upućuje na dublje probleme vezane uz javno pamćenje ostavštine Nezavisne Države Hrvatske.

Drže da u kontekstu svakodnevnog ubrzanog širenja ustaškog znakovlja i simbola, naročito pokliča „Za dom spremni“, u javnom prostoru, medijima, pa čak i Hrvatskom saboru, nastaje klima sveopće negacije ustaških zločina i njihovih razmjera.

Političke manipulacije

Umjesto mjesta pamćenja, edukacije, istraživanja te vječitog upozorenja o opasnostima politike ekskluzivizma, autoritarizma i masovnog nasilja, JUSP Jasenovac je postao mjesto političkog prijepora kroz stavove državne vlasti koji otvaraju prostor za iskrivljavanje povijesnih činjenica, navode.

Najviše institucije i nositelji vlasti, dodaju, već godinama omogućavaju hrvatski negacionizam retorikom relativizacije i umanjivanja ustaških zločina te konkretnim potezima u pravcu političke manipulacije kriminalnog nasljeđa ustaške države.

U tom kontekstu, Jasenovac je bio i ostaje fokus neznanstvenih, negacionističkih napora onog segmenta hrvatske politike koji iskrivljavanjem činjenica o povijesti NDH nastoji dostići određene probitke u današnjim društveno-političkim previranjima, stoji, uz ostalo, u priopćenju.