Najzahtjevnija lokacija u dosadašnjem procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu je Petrovačka dola u Vukovaru gdje se sustavna istraživanja provode od travnja 2022. te su do sada rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka i završnom identifikacijom 38 hrvatskih branitelja i civila, većinom nasilno odvedenih na području Vukovara u jesen 1991. godine. Taj rezultat potvrđuje važnost višegodišnje ustrajnosti nadležnih tijela Republike Hrvatske i stručnosti terenskih i identifikacijskih timova u pronalaženju žrtava čiji su posmrtni ostaci bili prekriveni golemim količinama desetljećima odlaganog otpada, ističe Ministarstvo.