BOLNA RATNA OSTAVŠTINA
Vrijeme prolazi, svjedoci umiru: Hrvatska još traga za 1725 žrtava rata
Trideset i pet godina od izbijanja srpske agresije i početka Domovinskog rata, Hrvatska još traga za 1.725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, a unatrag godinu dana zaključen je postupak traženja za 21 osobu.
Podaci su to koje je Hini, uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, dostavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja.
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježava se svake godine 18. studenoga. Toga dana 1991. godine, nakon tri mjeseca, slomljena je herojska obrana Vukovara, kojeg su napadale jedinice JNA i paravojne srpske snage, a u Škabrnji je počinjen težak zločin nad civilnim stanovništvom.
Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja od listopada 2016., u mandatu ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, završno su identificirani posmrtni ostaci 343 osobe, od kojih je 108 osoba dulje vrijeme bilo neidentificirano.
Traga se za još 1.725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Među njima je 320 osoba čiji se nestanak i stradavanje vežu uz grad Vukovar, što predstavlja najveću skupinu neriješenih slučajeva povezanu s jednim gradom i ostaje posebno težište rada nadležnih tijela Republike Hrvatske.
Svjedoci umiru, vrijeme protječe
Pri tome najveće probleme u potrazi za nestalim osobama predstavlja nedostatak vjerodostojnih podataka o prikrivenim lokacijama grobnica, a protek vremena istodobno sužava mogućnosti prikupljanja novih saznanja i povećava zahtjevnost provjere postojećih.
"Svjedoci umiru, a mjesta grobnica danas se nalaze u prostoru čija je konfiguracija znatno promijenjena nasipavanjem, izgradnjom, odlaganjem otpada ili drugim zahvatima", upozorava Ministarstvo.
Dodatnu prepreku predstavljaju i dezinformacije, osobito kada se neprovjereni navodi ponavljanjem prikazuju kao utvrđene činjenice.
Ipak, unatoč sve nepovoljnijim uvjetima traganja, otkriveno je sedam masovnih i više od 45 pojedinačnih grobnica, a od listopada 2016. ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 235 osoba.
U Vukovarskoj i Osječkoj županiji 72 masovne grobnice
Najveći broj nestalih osoba, kao i najveći broj dosad pronađenih masovnih i pojedinačnih grobnica, nalazi se na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, gdje su otkrivene 72 masovne grobnice, a još se traga za 539 osoba.
Posebno zahtjevno područje rada ostaje i Banovina odnosno Sisačko-moslavačka županija s 44 otkrivene masovne grobnice i 463 još uvijek nestale osobe.
Od listopada 2016. do listopada 2026. provedena su cjelovita terenska istraživanja na 453 lokacije na kojima je pretraženo više od milijun četvornih metara površine. Od toga je na području hrvatskog Podunavlja istraženo 210 lokacija, u Sisačko-moslavačkoj županiji 107, a u Požeško-slavonskoj 31 lokacija.
Petrovačka dola
Najzahtjevnija lokacija u dosadašnjem procesu traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu je Petrovačka dola u Vukovaru gdje se sustavna istraživanja provode od travnja 2022. te su do sada rezultirala pronalaskom posmrtnih ostataka i završnom identifikacijom 38 hrvatskih branitelja i civila, većinom nasilno odvedenih na području Vukovara u jesen 1991. godine. Taj rezultat potvrđuje važnost višegodišnje ustrajnosti nadležnih tijela Republike Hrvatske i stručnosti terenskih i identifikacijskih timova u pronalaženju žrtava čiji su posmrtni ostaci bili prekriveni golemim količinama desetljećima odlaganog otpada, ističe Ministarstvo.
"Ovo je područje nominalno dugogodišnje odlagalište otpada, ali i lokacija masovnog grobišta najstrašnijih zločina počinjenih u Domovinskom ratu, gdje su tijela ubijenih premještana kako bi se prikrila lokacija na kojoj su na kraju završila. Namjera je ovdje bila ključna", izjavio je premijer Andrej Plenković koji je početkom studenoga, u pratnji ministra Medveda, obišao Petrovačku dolu.
Naveo je da je brdo otpada moralo se iskopati do dubine od 17 metara kako bi se došlo do posmrtnih ostataka mnogih nestalih i ubijenih u Domovinskom ratu.
"Nakon pronalaska posmrtnih ostataka ovdje smo uklonili brdo azbesta i opasnog otpada, a kao preduvjet za daljnji nastavak radova moramo ukloniti i ovo brdo jer nemoguće je dalje ulaziti u to područje, a da se ono ne ukloni", kazao je Medved.
Terensko istraživanje na vukovarskom Priljevu
Ministarstvo hrvatskih branitelja navodi da se i na vukovarskom Priljevu provodi iznimno složeno terensko istraživanje lokacije čija je konfiguracija znatno izmijenjena u odnosu na ratno razdoblje, osobito na području staroga korita rijeke Vuke.
Tijekom okupacije Vukovara, ali i poslije, ondje su odlagane velike količine građevinske šute i otpada, a dosad je istražena površina od približno 8.500 četvornih metara, uz 15.850 četvornih metara pregledanog i izvezenog otpada i građevinske šute. Posmrtni ostaci dosad nisu pronađeni, a Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja sa sustavnim istraživanjem.
Od 2014. godine srbijanska strana nije dostavila nova saznanja
Ministarstvo hrvatskih branitelja upozorava da od 2014. godine srbijanska strana nije dostavila nova, operativno iskoristiva saznanja koja bi dovela do pronalaska osoba za kojima Hrvatska traga. Stoga bi predaja identificirane dokumentacije i/ili omogućavanje pristupa relevantnim arhivima ili dostava konkretnih podataka o grobnicama predstavljali jasan i mjerljiv pokazatelj promjene u postupanju Srbije, neovisno o tome tko obnaša vlast.
"Republika Hrvatska na tome će nastaviti inzistirati kroz bilateralnu suradnju i pristupni proces Srbije Europskoj uniji, osobito Poglavlje 23, jer je riječ o ostvarivanju prava obitelji na istinu, a svaka daljnja odgoda smanjuje mogućnost pronalaska njihovih najbližih", ističu.
Navode i da bi najviše pomogla izvorna dokumentacija o asanaciji bojišta – organiziranom prikupljanju, prijevozu i pokapanju posmrtnih ostataka – te o njihovim naknadnim premještanjima. Stoga Uprava za zatočene i nestale s drugim nadležnim tijelima Republike Hrvatske ciljano traži izvješća o provedbi tih aktivnosti te zapisnike, očevidnike i skice mjesta ukopa.
Također, jednako su važna saznanja određenih konkretnih osoba koje se nalaze u Srbiji, a koje su prema tadašnjim dužnostima ili neposrednom sudjelovanju u asanaciji i premještanjima mogle raspolagati podacima o sudbini žrtava te dokumentacija koju je Srbija predala Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju koja nije javno dostupna, nego se nalazi u zaštićenoj bazi.
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