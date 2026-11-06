Plenković o suradnji s novom srbijanskom vlasti i nestalima: Niz je razloga zašto informacije teško dolaze do nas

"Tragamo i dalje za više od 300 nestalih na području grada Vukovara, za skoro 450 nestalih ovdje na području Vukovarsko-srijemske županije. Napredak je učinjen, više od 50-ak ih je na području grada Vukovara identificirano. Mi ćemo taj posao nastaviti dok se i posljednji nestali ne pronađe i ne identificira", rekao je Plenković nakon što je u pratnji ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda obišao vukovarsko odlagalište otpada Petrovačka dola, na kojoj traju istražni radovi na pronalasku posmrtnih ostataka osoba iz Domovinskog rata.