obišao Petrovačku dolu
Plenković o suradnji s novom srbijanskom vlasti i nestalima: Niz je razloga zašto informacije teško dolaze do nas
Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u petak Petrovačku dolu kod Vukovara te izjavio kako će pronalazak nestalih osoba u Domovinskom ratu i dalje biti u fokusu Vlade i svih državnih resora, te će trajati dok se ne pronađe i posljednja osoba s popisa zatočenih i nestalih.
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"Tragamo i dalje za više od 300 nestalih na području grada Vukovara, za skoro 450 nestalih ovdje na području Vukovarsko-srijemske županije. Napredak je učinjen, više od 50-ak ih je na području grada Vukovara identificirano. Mi ćemo taj posao nastaviti dok se i posljednji nestali ne pronađe i ne identificira", rekao je Plenković nakon što je u pratnji ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda obišao vukovarsko odlagalište otpada Petrovačka dola, na kojoj traju istražni radovi na pronalasku posmrtnih ostataka osoba iz Domovinskog rata.
"Ovo je područje nominalno višegodišnje odlagalište otpada, ali i područje masovne grobnice najstrašnijih zločina koji su počinjeni u Domovinskom ratu, gdje su ljudi premještani s ciljem da se sakrije lokacija gdje su na kraju završili. Namjera je ovdje bitna. Ovo brdo koje je iza nas dvojice, ovdje se moralo iskopati 17 metara da bi se došlo do posmrtnih ostataka niza nestalih i ubijenih u Domovinskom ratu", kazao je premijer.
Upitan o suradnji s novom srbijanskom vlasti u procesu pronalaska nestalih osoba, Plenković je kazao kako su nažalost protekla desetljeća prošla u ne baš uspješnim nastojanjima da se dobiju informacije o tome gdje su nestali.
"Mi ćemo, naravno, taj zahtjev ponovo postavljati. Stalno je bilo pokušaja. Onaj tko zna gdje su nestali, vjerojatno zna tko su i oni koju su ih ubili. Prema tome, niz je razloga zašto te informacije jako teško dolaze do nas", rekao je Plenković.
Ministar Medved podsjetio je da se na Petrovačkoj doli od 2022. godine provode probna iskapanja u traganju za nestalim osobama, da bi 2024. bili pronađeni posmrtni ostaci osoba među kojima je dosad 38 identificirano.
"Nakon pronalaska posmrtnih ostataka uklonili smo ovdje brdo azbesta, opasnog otpada, a kao preduvjet za dalji nastavak radova moramo ukloniti i ovo brdo jer nemoguće je više ulaziti u područje bez da se ono ukloni", kazao je Medved.
Dodao je da je moralo biti uklonjeno i reciklažno dvorište, te betonske i asfaltne površine budući da postoje indicije da se i na tom prostoru nalaze posmrtni ostaci.
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