Drugu godinu na vlasti Tomašević kaže da su mu potrebna dva mandata za promjene

Za ostvarenje većih promjena potrebna su bar dva mandata, nekoliko je puta ponovio gradonačelnik Tomašević. No što je napravljeno u dvije godine prvog mandata i kako isti ocjenjuju građani?

Na zelenim politikama su dobili izbore, a sad zelenila ne nedostaje. Tjednima gradske kosilice nisu radile, kaže gradonačelnik, zbog višetjedne kiše.

Građani koje smo upitali nisu zadovoljni. Smatraju da je ovako visoku travu “grdo za vidjeti” te da bi iz grada trebali biti ažurniji. Dodaju i da je su kontejnerima prenapunjeni i da se smeće ostavlja i po cesti. Apsolutno nema nikakvog reda, naglašavaju. Smatraju da je grad “zmazan” i da ide sve gore i gore.

Gradonačelnik se ne bi složio. Tema otpada bila je ključna u njegovoj kampanji, sada se hvali dobrim rezultatima.

“Uveli smo novi model sakupljanja otpada. 85 posto stanovnika grada sada reciklira. Pa je količina razvrstanog otpada veća za čak 30 posto. Maknuli smo polovicu svih kanti s javnih površina”, kaže Tomislav Tomašević.

Suradnje s Pripuzovom CIOS grupom još se u potpunosti nije otarasio, ali kaže da upola manje novca iz gradske blagajne ide u Pripuzovu otkad je on na čelu grada. No, daleko je ovo od dobrog, reći će stalni kritičar Tomaševićevog rada, ujedno i partner na gradskoj razini.

“Ono što nije omogućeno je kvalitetno odvajanje otpada ispred zgrada, na kućnom pragu i tu postoji jedan plan koji se jako sporo i teško provodi jer ljudi ne vide da je on logičan i jasan”, smatra SDP-ov Renato Petek. Dodaje da se zalagao za polupodzemne spremnike, “da se svuda, na području cijelog grada na trošak grada, a ne na trošak građana, kao u ovom kvartu za razliku od centra grada. Ali tu Tomašević još uvijek tvrdoglavo gura jedan svoj smjer”.

Pa tako građani izvan centra grada bokseve u koje bi trebali stavljati kontejnere kako bi bili sigurni da tuđe smeće ne završava u njihovom plaćaju sami- i do desetak tisuća eura.

Trenutno je takvih postavljeno stotinjak, a iz Grada nam kažu da je podneseno 750 zahtjeva za postavljanjem spremnika. Podzemnih spremnika, koji bi u centru grada trebali zamijeniti kontejnere, tek su 3, u pripremi je 6, a kroz ljeto ih planiraju postaviti još 150.

Kad je prije dvije godine preuzeo uzde u gradu, tomislav Tomašević, najvećim je izazovom smatrao veliki dug. Od naslijeđenih gotovo milijardi i pol kuna duga, danas je Zagreb u plusu- 440 milijuna kuna, odnosno 58 milijuna eura.

“Oni su grad, ne s ruba bankrota već preko ruba bankrota vratili u stanje sada fiskalno konsolidiranog grada, u stanje gdje je proračun sada, jel u suficitu, u odnosu na to da su naslijedili zapravo akumulirani deficit koji se akumulirao godinama”, kaže Sandra Benčić iz Možemo.

“Pa to vidite po ovoj travici, to vidite po cestama, to vidite po svemu”

Jedan od glavnih aktera bivše vlasti tvrdi da gradonačelnik i njegova stranka lažu. Vraća se u 2013. kada je Zagreb, kaže, imao i veći suficit od ovog današnjeg.

“Učešće suficita kod nas je bilo 8,9 posto, a kod njih je 4,8 posto. Gotovo duplo učešće. Dakle, ja ne razumijem zašto on ima potrebu lagati jer sucificit je korisna i dobra stvar, samo što ga je on ostvario na dvije osnove- jedno je inflacija, a drugo je zato što ne održava grad”, kaže Slavko Kojić iz stranke BM 365 i sarkastično dodaje: “Pa to vidite po ovoj travici, to vidite po cestama, to vidite po svemu”.

A tema koja je obilježila Tomaševićev mandat su i vrtići. Sutra završavaju upisi, ali već je jasno- mjesta za sve nema.

“Izgradnja vrtića i realizacija izgradnje je na 11 posto. To je razlog zašto će ove godine biti čak 5000 mjesta u vrtićima manje”, kaže Davor Bernardić iz Socijaldemokrata.

Tražit će se mjesto više i zbog ukidanja mjere roditelj odgojitelj. Gradske vlasti obećavaju zapošljavanje 500 odgajatelja i gradnju 20 vrtića do kraja mandata. Takav se posao, tvrde ne može napraviti u kratko vrijeme. Gradski HDZ ima puno kritika, gradonačelniku daju ocjenu- nedovoljan.

“Ne vjerujem do kraja ovog mandata da će zatvoriti Jakuševac, neće donijeti novi GUP grada Zagreba i mislim da sigurno neće dobiti povjerenje građana Grada Zagreba”, smatra potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a Mario Župan.

A Tomašević uporno ponavlja, za ostvarenje većih promjena potrebna su bar dva mandata

