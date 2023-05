Đurđević: Ostavka Marušić mi izgleda kao politička ili nekakva osobna osveta

Podijeli :

Predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević u Newsroomu je komentirala stanje u hrvatskom pravosuđu.

Osvrnula se na “bijeli štrajk” sudaca i na probleme u USKOK-u i DORH-u te je rekla kako hrvatsko pravosuđe još uvijek nije na rubu pucanja, ali kako, po svemu sudeći, ide prema tome.

“Znakovito je da su ljudi unutar sustava odbili biti poslušni kao do sada i da su se odlučili pobuniti s obzirom na uvjete rada koji su im nametnuti”, rekla je prof. Đurđević.

Komentirala je raspravu na Odboru za pravosuđe i izjave Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

“Zakon o Državnom odvjetništvu dosta je jasan”

“Što se tiče načina funkcioniranja i donošenja odluka unutar DORH-a, a što je ključno u svim predmetima, je temeljno pravilo da bi trebalo biti potpuno jasno tko u tom hijerarhijskom odnosu donosi odluke u pojedinim predmetima. To je ključ za osiguranje neovisnosti, objektivnosti i zakonitog postupanja samog pojedinog državnog odvjetništva. To je propisano i uredbom o europskom tužitelju. Ne može se ne znati tko je donio određenu odluku u toj hijerarhiji, da li je dana uputa ili nije dana”, kaže profesorica Đurđević.

Također rekla je da o tome zakon o Državnom odvjetništvu dosta jasan. “Kada imate određeni predmet koji je od državnog interesa, onda se obavezno mora obavijestiti viši državni odvjetnik”, rekla je Đurđević i dodala da je to u slučaju Žalac učinjeno.

“Prema tome nema govora da DORH ne bi sudjelovao u tome predmetu i ne bi donosio ključne odluke”, naglašava profesorica i objašnjava: “bez obzira što je taj slučaj u nadležnosti USKOK-a i što je ravnateljica USKOK-a da je ona bila nadležna za donošenje odluke, sigurno nije bilo tako u tom slučaju, sigurno je DORH, odnosno Glavna državna odvjetnica u takvim slučajevima donosi sve odluke i o svemu je bila upoznata”.

Povukla je paralelu između stegovnog postupka Draženu Jeliniću i razloga ostavke bivše ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

“Zapravo je najnevjerojatnije da je glavna državna odvjetnica izjavila na ovom odboru da je ona bila prije nego što je išta izašlo u javnost bila upoznata sa cijelim predmetom. Dakle kad je došla ta anonimna prijava, da je ona tražila ispis prekršajnog suda, da je razgovarala sa svim nadležnima i da je sa svime bila upoznata”, kaže Đurđević.

“Nevjerojatno je da iz DORH-a nije došao demantij”

Dodaje da je onda znala i da je bio proveden prekršajni postupak, da je vozač bio kažnjen, da je znala sve propise koji vrijede. “Po tim propisima ravnateljstvo USKOK-a je autonomno nadležno odlučiti o progonu, eventualno stegovnom i naknadi štete. Nigdje nije propisana nikakva obveza ravnateljice USKOK-a da obavještava Glavnu državnu odvjetnicu, a još manje ministra pravosuđa”, rekla je Đurđević i dodala da je nevjerojatno da nitko nije znao da se takva nesreća dogodila ravnateljici USKOK-a.

Rekla je kad su te informacije izašle u javnost, da joj je bilo nevjerojatno da iz DORH-a nije došao demantij.

Na pitanje radi li se o političkoj osveti Vanji Marušić rekla je da ne može to procijeniti, “ali da joj u svakom slučaju izrazito je nezgodno jer izgleda kao osveta ili kao neka arbitrarna odluka sa nekakvom osobnom osvetom”.

“Ne znam što je gore jer se radi o osobi koja je na čelu Državnog odvjetništva, čije postupanje mora biti potpuno transparentno, jasno i potpuno otvoreno prema javnosti”, rekla je Đurđević.

Naglasila je da Zakon o državnom odvjetnitvu ne pruža nikakvu zaštitu upravo samim državnim odvjetnicima.

“Znači, postavlja se pitanje zašto Vanja Marušić nije došla na Odbor za pravosuđe. Zato što bi postupala protivno Zakonu o državnom odvjetništvu. To je jedno strogo hijerarhijski subordinirana organizacija, koja se bazira na čelu tajnosti”, rekla je Đurđević i objasnila da nijedan zaposlenik Državnog odvjetništva ne smije izaći u javnost s informacijama za rad u predmetima i o radu samog Državnog odvjetništva bez dozvole višeg državnog odvjetnika.

“Da je Vanja Marušić došla na Odbor prekršila bi Zakon o državno odvjetništvu i etički kodeks”, kaže Đurđević i objašnjava da ako državni odvjetnik smatra da ako je uputa koju je dobio od više državnog odvjetnika protuzakonita da može izaći u javnost. Naglasila je da su te upute uvijek morale biti pisane, ali “da su izmjenama Zakona 2009. godine te odredbe nestale iz Zakona”.

“U slučaju Jelenić prokazane su neke zloupotrebe, a nema nikakvih posljedica”

“DORH je jedina institucija koja nema nadzora”, rekla je Đurđević i dodala da ostali mi nekome odgovaramo, kad pogriješimo protiv nas se vode stegovni postupci, ali, naglašava, “DORH je nadležan da to sam poduzima pa mu se mogu dogoditi slučaj Jelenić i Marušić, a u slučaju Jelenić su prokazane neke zloupotrebe, a da nema nikakvih posljedica”.

“Jedina politička kontrola DORH-a koja postoji je Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora”.

Rekla je da je DORH kod nas ima političku kontrolu. “Kad nas kada imate kazneno djelo protiv državnih interesa, kad nema oštećenika, već je oštećenik država, nema nikakve kontrole”, rekla je Đurđević.

Komentirala je i slučaj Jelenić.

“Dvije godine se Državno odvjetničko vijeće bavilo se postupkom protiv bivšeg Glavnog državnog odvjetnika, a nije bilo utemeljeno u propisima, a niti su postojali ni odgovarajući dokazi”, rekla je Đurđević.

Kaže da je, s obzirom na to da je Vrhovni sud više puta nalago povratak Jelinića na posao i da je u cijelom postupku utvđeno više nepravilnosti i zloporaba, koje su navedene u odlukama suda, da je na Oboru za pravosuđe upitala Glavnu državnu odvjetnicu, što je poduzela i je li to istražila.

“Gdje su ti visoki standardi o kojima se govori cijelo vrijeme, a s jedne strane imamo izmišljenu priču o jednoj nesreći koja je iskorištena i oko koje nije bilo ni govora o naknadi štete, a što se i pokazalo. Određena sumnja postoji i za političku spregu, s obzirom na to da je to išlo na vlastiti zahtjev”, rekla je Đurđević i podsjetila da se ministar odmah sa Glavnom državnom odvjetnicom i prijedlogom za smjenu Marušić. Đurđević je naglasila kako ministar ima ulogu prema zakonu da pruži političku zaštiti ravnateljici USKOK-a od arbitrarne smjene.

“Zaista se može postaviti pitanje kakva je to odgovornost i ostajemo na ovoj moralnoj o kojoj je na kraju govorila Hrvoj Šipek. No, taj moralni standard koji se primjenjuje na Vanju Marušić, a koji nije utemeljen na činjenicama i propisima, ona je donijela ispravnu odluku sukladno svoim zahtjevima, ne odgovara s onim što se činilo u predmetu Jelenić u kojem Glavna državna odvjetnica kaže da je to stvar DOV-a”, rekla je Đurđević.

