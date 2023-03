Ekonomist: “Opasno se približavamo situaciji gdje vas neće imati tko šišati”

Podijeli :

Pixabay

U Opatiji se ovog vikenda događa Hairstyle News festival - najveće regionalno okupljanje posvećeno isključivo razvoju frizerske struke. Čak 20 godina traje festival, a za obljetnicu je pripremljen poseban spektakl. Denis Vidović, direktor Hairstyle news festivala gostovao je u Novom Danu.

“Tih dvadeset godina je proletjelo. Danas smo najveće regionalno događanje za razvoj frizerske struke. Samo nekoliko evenata ovog tipa u Europi postoji duže od 20 godina, tako da smo jako sretni”, kaže Vidović.

“Hrvatska ima jako dobre frizere. Kroz ovih 20 godina Hairstyle News je definitivno doprinio razvoju te struke u regiji. Kad smo počeli, nismo imali naše edukatore, tek dva tima. Danas imamo čak 27 timova”, ističe.

Kad je riječ o cijenama, Vidović kaže: “Ja osobno nisam frizer nego magistar ekonomije, ali posljednjih 20 godina usko surađujem s frizerima i od te struke živim. Početkom svake godine dobavljači poskupljuju svoje cijene i to je jednostavno praksa. Ja bih to nazvao prilagođavanjem cijena da biste vii vaši zaposlenici zadržali standard – ne poboljšali – čisto zadržali. Struja i plin su velike stavke u salonima. Brojni saloni su digli svoje cijene. Onda se dogodila jedna hajka gdje su frizeri bili u prvom planu. Jako su loši komentari bili, jako je žalosno kada razgovarate s frizerkom koja kaže da ide s grčem u želucu raditi jer će je netko gledati ispod oka”.

“Frizerstvo je specifična djelatnost. Nama dnevno prođe pet do deset različitih ljudi, različitih svjetova kojima se trebate prilagoditi. Nije jednostavno ako to ne volite. Imamo veliki problem s nedostatkom radne snage. Škole upisuju brojni mladi, ali 70 do 80 ne žele se baviti frizerstvom. Roditelji ih upisuju jer žensko je, voli kosu, time će se baviti. Ako se netko ne želi baviti time, neće biti u dodiru sa ljudima, onda je to problem. Kada ljudi vide kako javnost razmišlja o frizerima u komentarima, reći će djeci – bolje da ne upišete to”.

“Mi smo imali prije par godina inicijativu za nižu stopu PDV-a i onda smo imali jednu parolu – kroz pet do deset godina vas neće imati tko šišati. Danas se opasno približavamo situaciji gdje neće biti mladih frizera koji će nastaviti djelatnost. Cijene će onda definitivno rasti. Tako ulazimo u jedan začarani krug”.

