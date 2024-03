EPPO ili DORH – tko je nadležan u aferi Geodezija? Odvjetnik: Pitanje nadležnosti je za mene začuđujuće regulirano

Podijeli :

N1

Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao o pitanju nadležnosti EPPO-a i DORH-a u slučaju afere Geodezija.

USKOK je dopisom zatražio od Ureda europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj dostavu pravomoćnog rješenja o provođenju istrage te sudske odluke vezane za pitanje nadležnosti u slučaju sumnje na subvencijsku prijevaru na Geodetskom fakultetu.

“Nas dvojica smo u ovom studiju upozorili na sadržaj uredbe po kojoj je je Ured europskog tužitelja počeo raditi 1.6.2021. Uredba je u Saboru ozakonjena i ušla u unutarnji pravni poredak Hrvatske 27.12.. Pitanje nadležnosti je za mene začuđujuće regulirano u članku 8 te uredbe na način da u slučaju sukoba nadležnosti između domaćih istražnih tijela unutar organizacije državnog odvjetništva i Ureda europskog tužitelja odluku donosi glavni državni odvjetnik i da to sigurno nije sukladno programaskoj načelnoj odredbi iz članka 3 uredbe u kojoj stoji da će se hrvatski ZKP i sve odredbe po kojim postupa DORH primjenjivati samo onda ako nisu u suprotnosti s Konvencijom iz listopada 2017.”, kazao je Miljević pa nastavio:

Imamo dokument koji USKOK traži od EPPO-a: Za sud nema dvojbe tko mora voditi istragu na Geodeziji Doznajemo: Uskok se obratio EPPO-u nakon dopisa iz Vlade

“Ovo formalno još nije uopće dovođenje u pitanje nadležnosti nego pitanje suradnje koja mora postojati između Ureda europskog tužitelja i domaćih tijela unutar DORH-a, USKOK-a. Oni traže određene dokumente. Začuđujeće je da traže dokumente koji su prilično poznati, jer ovaj se proces dugo prati, od ZKP-a iz 2008. istragu provodi DORH. DORH je donio rješenje o provođenju istrage protiv određenih osoba Geodetskog fakulteta. Na to nitko nije dovodio u pitanje nadležnost Ureda europskog tužitelja. Jedan je od njih to potaknuo i dobro je da je jer se to sad raščišćava. No, stvar je već raščišćena, u 12. mjesecu povodom žalbe od njih. a po ZKP-u iz 2008, je uvijek isto – kontrolu rada tijekom istrage DORH-a radi sud. Sudac Majerović donio je o tome sudsku odluku.”

Kada je u pitanju nadležnost u slučaju Geodezije, za Županijski sud u Zagrebu nije bilo dvojbe i ustvrdio je da je opravdano da europsko tužiteljstvo istražuje.

“Pa naravno da je potvrđena nadležnost… Kovesi je već rekla u istupu od prije 10-ak dana, pa i Laptoš… Postoje brojni slučajevi. Dva su primjera iz Španjolske – došla je u pitanje nadležnost – domaći ili Ured europskog tužitelja i Luxembourg je to riješio u korist europskog ureda. Ovdje je očito o nadležnosti odlučeno i zato je vrlo nezgodno reći da nisu nadležni. Ali, izgleda da se radi atmosfera da one osobe izvan kruga ovih za koje se vodi istraga – jedino tu nalazim pravni smisao, a koliko je to dozvoljeno o tom po tom – da će se za eventualne nove osobe tvrditi da nisu obuhvaćene rješenjem o provođenju istrage po kojem je potvrđena nadležnost, ne mogu one automatski doći u nadležnost Ureda europskog tužitelja”, istaknuo je Miljević pa dodao:

“Ali, premijer je podsmješljivo rekao novinarki ‘fino ste educirani, znate nešto o jedinstvu dokaza’ – jer će se tu reći ako je tamo počela istraga i ako je potvrđena nadležnost nesumnjivo da za dosadašnje osobe obuhvaćene istragom su te činjenice na koje su vezane ove, onda je to jedinstvo dokaza.”

Zlata Hrvoj-Šipek: Turudić do stupanja na dužnost nema nikakve ovlasti EKSKLUZIVNO ZA N1 Kovesi o Plenkoviću: Dimna zavjesa, taj sam film već gledala, nećemo se zastrašiti!

Glavna državna odvjetnica na odlasku Zlata Hrvoj Šipek izjavila je u srijedu da je temelj priopćenja USKOK-a bio dopis iz Ureda predsjednika Vlade.

“Zlata Hrvoj Šipek je vrhunski civilist i radila je to cijeli život, a sad je četiri godine radila ovaj dio. Mi ne kontroliramo uopće načelo provođenja trodiobe vlasti. Ako je ona rekla ‘nije to došlo od Vlade, Plenkovića nego od predstojnika ureda Vlade’ – znači ako je netko od mojih suradnika iz ureda poslao nešto, onda to nije ured jer to nisam ja; pa to je isto ured. Ovdje je zbog određenih izjava Plenkovića, i preuranjene izjave Turudića, došlo do atmosfere više razine gdje bi trebalo oprezan u razgraničenju odnosa Vlade. Vlada je na vrhu političko-izvršne vlasti, jedne grane vlasti, a pravosuđe je druga. Imamo trodiobu, ako na poticaj predstojnika odmah reagiraju i DORH i USKOK, USKOK traži podatke o EPPO-a, trebalo bi imati više sluha za taj odnos”, upozorio je Miljević.

Imenovanju Turudića za Glavnog državnog odvjetnika protivili su se i predsjednik Zoran Milanović i Ustavni sud, a Miljević navodi da se to nikad prije nije dogodilo.

“Nikad nismo bili u takvoj situaciji, nikad se to nije dogodilo. Ako su i postojali protivni stavovi, onda se to u ovakvim situacijama gdje je jedna svečanost (op.a. prisega) obično ugasilo”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Presretni fotograf snimio fotografiju života: Jeste li ikada vidjeli slađe stvorenje? Pet razloga zašto biste povremeno trebali popiti čašu vode sa žlicom sode bikarbone