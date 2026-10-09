Evo popisa svih dućana Studenca koji se zatvaraju

"Takve odluke su teške, ali nužne. Naš je cilj izgraditi poslovanje koje će biti troškovno optimizirano, što će nam omogućiti uvjete za financijsku stabilnost. To od nas zahtijeva da prilagodimo organizaciju i mrežu trgovina stvarnim mogućnostima kompanije i usmjerimo resurse tamo gdje možemo ostvariti dugoročno održivo poslovanje. Svjesni smo da ove odluke najviše pogađaju naše kolege čija će radna mjesta biti obuhvaćena promjenama. Zato cijeli proces provodimo u skladu s važećim zakonskim propisima, odgovorno, transparentno i uz izravan dijalog sa zaposlenicima, sindikatima i svim ostalim dionicima ovog procesa“, izjavio je Teo Vujčić, predsjednik Uprave Studenca.