Vjerovnici Studenca tražbine mogu prijaviti do ovog datuma

Kako bi vjerovnicima, dobavljačima i drugim zainteresiranim dionicima olakšao praćenje procesa, Studenac je uspostavio posebnu mrežnu stranicu posvećenu predstečajnom postupku. Na stranici studenac.restrukturiranje.hr dostupne su ključne informacije o tijeku postupka, važnim rokovima i njegovim sljedećim fazama, kao i korisna dokumentacija te praktične informacije potrebne vjerovnicima za prijavu tražbina. Sadržaj mrežne stranice redovito će se ažurirati sukladno koracima predstečajnog postupka, navodi se u priopćenju. Službene informacije i dokumenti vezani uz postupak objavljuju se na e-Oglasnoj ploči sudova.