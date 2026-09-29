čeka se odluka suda
Preokret: Studenac zasad izbjegao stečaj
Tvrtka A&G Logistika 01. povukla je svoj prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Studencem, objavio je u utorak predsjednik Uprave Studenca Michael Senczuk.
To Studencu omogućuje da bez prepreka može očekivati odobrenje Trgovačkog suda vezano uz pokretanje predstečajnog postupka, rekla je članica Uprave zadužena za ljudske resurse Matija Subašić Maras.
Studenac je, kako su rekli čelnici tvrtke na brifingu za novinare, prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka podnio kako bi stvorio uvjete za financijsku stabilizaciju i dugoročno održivo poslovanje.
"Naš je prioritet osigurati održivo poslovanje Studenca i zaštititi ljude koji o njemu ovise. Predstečajni postupak smatramo najboljim putem za stabilizaciju poslovanja i postizanje dogovora s vjerovnicima. Želimo da Studenac nastavi raditi, da sačuvamo radna mjesta, ponovo uspostavimo financijsku stabilnost i stvorimo uvjete za uredno podmirivanje obveza. Za nas je u ovom trenutku svaki dan važan“, istaknuo je Senczuk.
Studenac je, kako je rečeno na brifingu, proteklih godina snažno rastao kroz akvizicije i otvaranje novih trgovina. Tako je od 2018. kada je imao više od 380 trgovina, mreža narasla na više od 1.300 prodajnih mjesta.
Kompanija danas ostvaruje 854 milijuna eura prihoda i približno 7,5 posto tržišnog udjela u maloprodaji. Takav rast zahtijevao je značajna ulaganja i financiranje, a ukupni dug prema bankama na kraju promatranog razdoblja iznosio je približno 450 milijuna eura.
Odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka rezultat je, kazali su, kombinacije više čimbenika. Naime, poslovni rezultati u 2025. nisu bili u skladu s očekivanjima kompanije, dok istodobno nije bilo moguće produžiti kratkoročne iznose financiranja, što je dovelo do pritiska na likvidnost i rasta obveza prema dobavljačima.
U takvim okolnostima Uprava je procijenila da predstečajni postupak predstavlja najbolji put prema stabilizaciji poslovanja i postizanju održivog dogovora s vjerovnicima.
Predstečajni postupak omogućio bi kompaniji da u strukturiranom okviru radi na postizanju dogovora s bankama, dobavljačima i drugim vjerovnicima te na restrukturiranju poslovanja. Stabilno poslovanje omogućuje kompaniji stvaranje prihoda potrebnih za financiranje redovitog poslovanja, urednu isplatu plaća i postupno podmirivanje obveza, smatra poslovodstvo Studenca.
"Pozitivna odluka suda bila bi važan prvi korak, ali svjesni smo da nakon toga slijedi puno posla. Trebamo postići dogovor s vjerovnicima, ali ponovno uspostaviti stabilne odnose s dobavljačima i nastaviti poboljšavati poslovanje. Upravo se za tu fazu intenzivno pripremamo“, istaknula je Uprava.
Na brifingu je rečeno i da trgovine nastavljaju s radom, iako poremećaji u isporukama pojedinih dobavljača trenutno utječu na dostupnost dijela proizvoda.
Studenac danas ima više od 1.300 trgovina i više od 7.000 zaposlenika te je prisutan u velikim gradovima, ali i brojnim manjim i udaljenijim sredinama diljem Hrvatske.
Iz Studenca su kazali kako je rekonstruiranje počelo od četvrtog kvartala prošle godine i u sklopu toga je isplanirano zatvaranje 170 dućana, od kojih je sada većina već zatvorena. Posao u tim trgovinama izgubilo je oko 400-njak radnika, ali iz Studenca su naveli kako će 20-ak otići, dok će drugi biti premješteni u druge dućane.
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