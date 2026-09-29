Preokret: Studenac zasad izbjegao stečaj

Iz Studenca su kazali kako je rekonstruiranje počelo od četvrtog kvartala prošle godine i u sklopu toga je isplanirano zatvaranje 170 dućana, od kojih je sada većina već zatvorena. Posao u tim trgovinama izgubilo je oko 400-njak radnika, ali iz Studenca su naveli kako će 20-ak otići, dok će drugi biti premješteni u druge dućane.