Evo što se Pašku Dodiću stavlja na teret

Kako doznaje RTL Danas , Dodić je na ispitivanju u USKOK-u negirao krivnju. Na teret mu se, neslužbeno, stavlja da je za odlaganje otpada dao nekretninu, odnosno kamenolom u Benkovcu koji je u njegovu vlasništvu, znao da se tu nezakonito odlaže otpad, da je čak i dogovarao takve poslove. Njegova odvjetnica nije htjela davati izjave.