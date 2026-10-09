Neslužbeno
Evo što se Pašku Dodiću stavlja na teret
Kako se neslužbeno doznaje, zlatara Paška Dodića USKOK tereti da je za nezakonito odlaganje otpada ustupio kamenolom u Benkovcu, znajući da će se tamo odlagati otpad. Štoviše, neke je od tih poslova, navodno, osobno dogovorio.
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U akciji USKOK-a zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici, uhićeni su zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave CEZAR-a iz CIOS grupe. Uz njih, u lisicama su završili direktorica Gradskog komunalnog društva Senj, Snježana Tomljanović, tehnički direktor te firme Toni Žunić i nadzorni inženjer za Benkovac, Dorian Šipoš.
Kako doznaje RTL Danas , Dodić je na ispitivanju u USKOK-u negirao krivnju. Na teret mu se, neslužbeno, stavlja da je za odlaganje otpada dao nekretninu, odnosno kamenolom u Benkovcu koji je u njegovu vlasništvu, znao da se tu nezakonito odlaže otpad, da je čak i dogovarao takve poslove. Njegova odvjetnica nije htjela davati izjave.
Teufel je, pak, surađivao s istražiteljima, ali je, kao i Dodić, negirao krivnju. "Mogu reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja", rekao je Teufelov odvjetnik Nikola Mandić te dodao:
"Tu je sva dokumentacija dostavljena, već je izuzimana ranije. Sve osobe koje su uključene su ili već ranije u nekom svojstvu saslušane u istrazi ili će biti u ovom svojstvu koje im bude dato".
USKOK se zasad nije oglasio o cijeloj akciji, niti o detaljima ispitivanja.
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