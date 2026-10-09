Ružić otkrio koliko će iznositi godišnji dodatak za umirovljenike: "Sindikati traže više"

Podsjetio je i da je prosvjed organizirao Regionalni industrijski sindikat, koji im je uputio dopis koji se i analizira u njegovom ministarstvu. Naglasio je i da razgovaraju sa svima te se nastoje pridržavati svih načela i pozitivnih propisa, a nikako na štetu osobnih asistenata ili osoba koje su korisnici usluga.