Afera u HEP-u i štrajk sudskih službenika samo su neki od razloga zbog kojih oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora umjesto dugog godišnjeg odmora za zastupnike. Gost Dnevnika N1 bio je saborski zastupnik SDSS-a i član vladajuće većine Milorad Pupovac.

“Predsjednik Sabora se očitovao povodom toga zahtjeva i zna se po članku 79. stavku 2. kada i pod kojim uvjetima se saziva izvanredna sjednica Sabora. Potpisa 76 zastupnika nije bilo, ne znamo jesu li skupljani, potpisani su predstavnici klubova. U tom smislu pravoga zahtjeva u skladu s odredbama Ustava još uvijek nema i nije stigao”, rekao je Pupovac.

“Ukoliko se za takve stvari povede rasprava na način koji zavrijeđuje pažnju za sazivanje izvanredne sjednice, može se o o tome razgovarati, ali mi ovog trenutka, kada je posrijedi pitanje HEP-a smatramo da je primarno posao Vlade da razriješi pitanja koja se postavljaju i samoj Vladi i unutar same Vlade i unutar same vladajuće koalicije o tome što se dogodilo te postoji li, i ako postoji, tko je odgovoran za to što se dogodilo. To je posao Vlade”, dodao je.

Pupovac kaže da će vladajuća koalicija uključujući SDSS “podržati Vladu da se poduzmu sve radnje neophodne da se to razjasni”.

HROTE je u petak objavio zbirnu dokumentaciju, u cent je vidljivo da je plin koji je HEP platio 15 milijuna eura prodan u dvije kategorija viškova za tri milijuna eura.

“S obzirom na sistem, kako funkionira tržište u tako reguliranim okolnostima ikoje su sve mogućnosti da se pojave, moguće je da postoji tako drastična oscilacija u cijeni kupnje i cijeni prodaje, međutim, oni koji su odgovorni za to da se prevenira najgori mogući ishod u takvim okonostima djelovanja toga odnosa između plaćene cijene i cijene koaj se dobije za višak plina koji se pojavio, oni moraju biti ti koji taj rizik smanjuju. Budući da se sada ustanovljuje tko je sve propustio napraviti što je bilo neophodno, mislim da treba dati još Vremena vladi – ne vremena u nedogled – da taj posao završi”, komentirao je Pupovac.

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora održao je u četvrtak tematsku sjednicu o “Izvješću o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije”. Pupovac kaže da je pratio Odbor i da je dobro da je on održan. “To je u skladu s demokratskom praksom. Devet sati su zastupnici raspravljali i držali na roštilju ministra (Davora Filipovića) i predstavnike HEP-a kao i navedenih institucija koje su regulatori.”

Na pitanje vjeruje li još uvijek šefu HEP-a Frani Barbariću, Pupovac je odgovorio: “Ja bih volio imati sliku svega, informaciju o svim relevantnim akterima u tom lancu i onda bih mogao odgovoriti na to pitanje”.

A vjeruje li ministru gospodarstva Davoru Filipoviću? “Ministar Filipović sasvim sigurno treba sam sagledati sliku i vidjeti je li netko u njegovom okruženju u interesu Vlade, vladajuće koalicije, napravio neku vrstu nehotimičnog ili manje nehotimičnog propusta, kao što i svi drugi akteri, bilo zbog odsustva međusobne komunikacije koja je u takvim situacijama neophodna, ili nečeg drugoga, mogao dovesti do toga da se nije na vrijeme reagiralo. Za Ministarstvo je od iznimne važnosti da je u cijelosti funkcioniralo na način koji obuhvaća sve odgovorne aktere, da nije napravljen nijedan propust u tom pogledu da to funkcioniranje bude koordinirano”, odgovorio je Pupovac.

