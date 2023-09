Fortuna za N1 otkrila novi dogovor s Plenkovićem: “Rekao je da je to riješeno”

Podijeli :

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna u N1 Newsroomu komentirala je nove Vladine mjere.

Izrazila je zadovoljstvo novim paketom mjera te istaknula kako su se u njemu zadržale i postojeće mjere koje su usmjerene prema ranjivim skupinama građana.

“Moram reći da, što se tiče ovog paketa mjera, zaista smo zadovoljni. Sve što je bilo do sada na snazi, ostaje i dalje. Govorim tu o onim mjerama za ranjive skupine, zaista je paket sveobuhvatan, dodirnuli su se svega čega su trebali kako bi građanima pomogli. Nema nijednog razloga da ovo ne podržimo i ne damo potporu i ne kažemo ‘hvala na tim mjerama'”, kazuje.

Komentirajući situaciju umirovljenika, Fortuna je istaknula da nije samo ova Vlada odgovorna za njihov trenutni položaj te da su slične izazove imali i prethodni premijeri.

“Bilo je i onih premijera koji uopće nisu davali nikakav dodatak, čak su uzimali umirovljenicima. Sigurna da je teška situacija, ali moram reći da ovim paketom nije napravljeno malo, napravljeno je puno.

Doduše, jako malo za one umirovljenike koji su najranjiviji i kojima je potrebno puno više od toga, ali i za to smo na nacionalnom vijeću imali šest zahtjeva, a danas (op.a. srijeda) je ponovio ministar Piletić da te naše zahtjeve razmatraju i da ćemo na sljedećem vijeću biti obaviješteni o tome zahtjevu”, rekla je za N1.

Fortuna je, kazuje, u srijedu iznijela premijeru Andreju Plenkoviću još jedan prijedlog, koji se odnio na omogućavanje umirovljenicima da dobivaju dodatak čak i ako rade i primaju mirovinu, pod uvjetom da ne prelaze cenzus od 700 eura.

“Mi smo već kod prošlih mjera primijetili da to nije pošteno. Zašto umirovljenici koji rade, a ne prelaze cenzus, ne bi dobivali dodatak? Nama je bilo rečeno da je to teško, ali ja sam konkretno postavila premijeru to pitanje, na što mi je on rekao: ‘U redu, to će biti riješeno.’ Kasnije mi je opet rekao da će to biti sigurno riješeno”, otkrila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.