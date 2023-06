Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

U Zagrebu je došlo do novog puknuća cijevi zbog čega su neki dijelovi grada bez vode.

Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Travnom i Zapruđu do 15 sati, u Ulici dr. Ante Šercera do 12 sati i u Savskoj 137/1 i 137/2 do 12 sati.

Osigurana je opskrba autocisternom. Iz Holdinga mole građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ljubo Ćesić Rojs izbačen iz Generalskog zbora: Sjednica trajala 14 minuta “Ovo je najgori mogući udar koji je Kosovo moglo doživjeti”