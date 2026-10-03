FOTO / Skup sjećanja za žrtve ustaškog logora za djecu, povjesničar govorio protiv revizionizma

Poručila je kako su se okupili i da bi se prisjetili ljudi koji su se u teškim vremenima zločinačkog ustaškog režima odupirali politici zla - poput Diane Budisavljević, Ante Dumbovića, Ive Pedišića, Kamila Beslera, građana Siska, seljaka iz okolnih mjesta, koji su tu djecu prihvaćali i brinuli se o njima s mišlju da će ih jednog dana možda predati njihovim obiteljima, u onoj sretnijoj varijanti ishoda.