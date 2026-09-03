Policija kazneno prijavila Skeju. Pjevao je ustašku pjesmu, snimka završila na društvenim mrežama

Petorica osumnjičenih kazneno su prijavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju za koje Kazneni zakon predviđa kaznu do tri godine zatvora, odnosno do najviše pet godina za osobu koja je povela skupinu od tri ili više osoba koje su počinile to kazneno djelo.