poticanje na nasilje i mržnju
Policija kazneno prijavila Skeju. Pjevao je ustašku pjesmu, snimka završila na društvenim mrežama
Šibensko-kninska policija kazneno je prijavila za javno poticanje na nasilje i mržnju petoricu muškaraca, među kojima je i bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo, nakon što je na društvenim mrežama objavljena snimka na kojoj pjevaju ustašku pjesmu.
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Policija je, ne otkrivajući identitete, izvijestila da je kriminalističko istraživanje provela na temelju snimke objavljene na društvenim mrežama te da su osumnjičeni muškarci u dobi od 31, 23, 23, 70 i 63 godine.
Sumnja se da su trojica mlađih muškaraca, među kojima su 31-godišnjak i dvojica 23-godišnjaka, kao glazbenici izvodili pjesmu kojom se potiče na nasilje i mržnju na osnovi nacionalne netrpeljivosti, kažu u policiji.
Dodaju da su pjesmu izvodili 5. kolovoza na vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta u Polači i to na zahtjev i u nazočnosti 70-godišnjaka i 63-godišnjaka, koji su također aktivno sudjelovali u pjevanju.
Prema snimkama objavljenim na društvenim mrežama, jedan od dvojice starijih muškaraca je Marko Skejo, a pjevaju pjesmu "Evo zore, evo dana", posvećenu ustaškim zapovjednicima Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu.
Petorica osumnjičenih kazneno su prijavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju za koje Kazneni zakon predviđa kaznu do tri godine zatvora, odnosno do najviše pet godina za osobu koja je povela skupinu od tri ili više osoba koje su počinile to kazneno djelo.
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