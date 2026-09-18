Njemačka ljevica traži zabranu Thompsonova koncerta u Frankfurtu: "Veličao je ustaški režim"

Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja je na vlasti u Frankfurtu, također se na početku protivila Thomsponovom nastupu karakterizirajući njegov koncert kao "pogrešni signal“, ali je nakon nekoliko dana promijenila stav obrazlažući to tvrdnjom da joj je organizator zajamčio da na koncertu neće biti izvođene "pjesme iz ratnih devedesetih o kojima se u javnosti raspravlja“.