Francuzi prosvjeduju, Nijemci štrajkaju, Hrvati ne. Što je s našim sindikatima?

OIC VENANCE / AFP

O tome kakve su uloga i snaga hrvatskih sindikata u Novom danu govorio je Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata.

Novi prosvjed u Francuskoj jučer je okupio stotine tisuća ljudi, u Hrvatskoj je takvo nešto gotovo pa nemoguće.

“Mislim da to govori o tradiciji prosvjedovanja, to nema toliko veze sa snagom sindikata. Postotak članstva u sindikatima je ispod 12 posto, u Hrvatskoj je preko 30, a u nekim nordijskim i do 70 posto, no u francuskom narodu postoji ta tradicija, jedni su od najvećih povijesnih osvjača i njihovi ljudi su uvjereni da mogu mijenjati tijek povijesti”, rekao je Iveković.

“Definitivno je tradicija jača i uspješnost jača, ali mislim da je predsjednik Macron najzaslužniji za prosvjede i njegovo guranje te reforme unatoč protivljenju većine naroda i većine političkih opcija”, dodao je.

U Njemačkoj neki dan pak kompletni štrajk transportnog sektora. Kad se tamo pregovora o novoj vladi jedna od temeljnih stvari pregovara je, priimjerice, minimalna plaća. Zašto u Hrvatskoj nema tog snažnog sindikalizma kad se formira većina da se uglavnom u središte stave teme radnika?

“Opet ću reći da se radi o tradiciji, njemački sindikati uživaju tradicionalno veliki ugled i uvijek su stali na čelo radnika u ključnim trenucima. Mi tu sa sindikalnim pokretom u Hrvatskoj imamo mali problem. Postoji potencijal i ja sam uvjeren da i radnici i građani žele nezavisne institucije koje bi mogle povesti narod kad politika zaglibi. Najbolji primjer imamo krajem 2009. kada su se skupljali potpisi za referendum protiv izmjena Zakona o radu. Prikupljeno je gotovo milijun potpisa, što je senzacionalan broj, pa i za Njemačku. Ljudi su htjeli promjene, nekoga tko može nadzirati politiku. Sindikalna scena se tada pokazala nezrelom, čelnici koji su tada dobili potpise ušli su u trule kompromise s Vladom Jadranke Kosor i izgubili povjerenje i sad treba jedan ciklus da se to vrati”, kazao je Iveković.

