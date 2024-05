Furio Radin o isključivanju SDSS-a: Mene osobno to pogađa

Podijeli :

N1

Furio Radin, saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine, bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o formiranju nove hrvatske Vlade.

Dvije osobe iz Kluba nacionalnih manjina dale su potpis za novu Vladu. Furio Rudin rekao je: “Da je trebalo biti više potpisa, bilo bi. Ima dva potpisa i ja bih se zaustavio na tome jer se počela miješati Vlada i koalicija, o Vladi tek treba početi razmišljati. Nitko ne govori o programu.”

Radin je istaknuo da je cilj nacionalnih manjina da budu aktualizirani operativni programi iz prošlih mandata: “Za nas i za sve ostale manjine”, rekao je.

Radin je komentirao i odbacivanje SDSS u pregovorima između HDZ-a i DP-a.

“Isključivanje nije snaga”

“Mene osobno to pogađa, govorim u svoje ime. Trebalo bi pogoditi one koji to zahtijevaju jer isključivanje nije snaga, uključivanje je”, istaknuo je.

UŽIVO Plenković predao 78 potpisa Milanoviću i dobio mandat za sastavljanje vlade

“Izgleda da su dva potpisa ušla u one koji podržavaju ovu koaliciju. Što se Vlade tiče, počinjemo raditi na programu i vjerujem da ćemo doći do programa koji će biti dobar za sve i za nas, imam povjerenja u mandatara”, dodao je Radin.

Radin je odgovorio na pitanje postoje li opasnosti u programu Domovinskog pokreta: “Nakon što se predaju potpisi čekam da se počnu davati prave izjave na sva pitanja. Postoje stvari oko kojih imam dvojbe kao što je uplitanje u novinarstvo”, kazao je.

“Snaga je u politici da suočiš s onima koji ne razmišljaju jednako kao ti”, dodao je Radin.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čudotvorno voće: Oporavlja štitnjaču, jača imunitet i smanjuje kolesterol Znate li da Google potiho snima sve što vi govorite? Evo kako možete isključiti tu opciju