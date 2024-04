Gardašević za N1: “Drugo upozorenje Milanoviću je otišlo predaleko”

Podijeli :

N1

Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Đorđe Gardašević u Točki na tjedan s našom Milom Moralić komentirao je objavu Ustavnog suda koji je u petak ustvrdio da predsjednik Zoran Milanović ne može biti kandidat za mandatara za sastav vlade ni premijer.

“Drugo upozorenje je otišlo predaleko”

“Odluke Ustavnog suda moraju se poštivati, iako se ne slažete s njima. Ja se duboko ne slažem s ovim, slažem se s prvim upozorenjem iz ožujka, ali ovo upozorenje je otišlo predaleko. Predsjednik čak i da da ostavku ne bi mogao biti mandatar, čak i ako ga podržava većina u Saboru – mislim da to nema utemeljenja u ustavnom zakonu o Ustavnom sudu”, rekao je Gardašević.

Tko će prvi sastaviti većinu? Stručnjak objasnio u čemu je problem s odlukom Ustavnog suda N1 komentar: Priopćenje Ustavnog suda je prijetnja i novom Saboru da paze koga podržavaju

Dodaje da Ustavni sud može poništiti neke izborne radnje ili odluke ako je bilo nepravilnosti u izborima, ali u upozorenju se navodi da nisu imali primjedbe na tome kako su protekli izbori.

“Oni prigovaraju predsjedniku da se nije ponašao sukladno upozorenju od prošlog mjesec, ali interesenatno je da se referiraju samo na period izborne kampanje. Međutim, kampanja je završila i Ustavni sud ne dovodi u pitanje volju birača pa ne znam otkud ta sankcija. Pogrešno se tumači jer nije bila najavljena u onom prvom upozorenju”, kazao je Gardašević i dodao:

“Ako se pažljivo čita prvo upozorenje, piše da dok je na toj funkciji ne smije raditi to, nema te stavke da ne može biti mandatar ako da ostavku u nekom trenutku.”

“Nije ni prvi ni zadnji put da Ustavni sud griješi”

Gardašević se slaže s tim da predsjednik ne smije sudjelovati u kampanji i dodaje da ga je to Ustavni sud upozorio u ožujku u prvom upozorenje.

“Međutim, smatram da ako ostavku i netko drugi preuzme tu funkciju, to može završiti time da postane mandatar ako to želi većina zastupnika u Saboru”, navodi Gardašević.

Postavlja se i pitanje zašto Ustavom nije propisana moguća procedura za ovakvu situaciju.

“Ustavni sud tu dosta griješi. Treba otvoriti tu temu, nije ni prvi ni zadnji put da Ustavni sud griješi. Zašto to nije bilo predviđeno, to treba pitati pisce Ustava, ali čak ne krivim ni njih. Naime, kazne i sankcije se moraju znati unaprijed, ne možete sankcije izmišljati u trenutku akd se nešto događa i naknadno ih primjenjivati”, kazao je.

Šef Ustavnog suda objasnio zašto je o Milanoviću u ožujku govorio jedno, a sad drugo Puhovski: Jako bi mi se sviđala vlada koju bi vodio ovaj čovjek, koliko god inače bio loš političar

Moguće sankcije

Navodi i što su moguće sankcije kad se govori o predsjedniku i izborima. “Prva opcija je poništavanje izbora, ali Ustavni sud nema primjedbe. Ako je bilo nedopuštenih ponašanja, zašto Ustavni sud nije krenuo u tom smjeru? Makar i tu postoje proceduralne greške jer je Ustavni sud ova dva upozorenja iznio na vlastitu inciijativu, netko mu se mora žaliti. Ustavni sud ima jasno propisane ovlasti. Ali pustimo čak tu grešku manje važnu…

Međutim, da se vratim na glavnu temu – Ustavni sud može poništiti izbore ili u nekoj situaciji može, ali to ne pokreće on sam, razgovarati o odgovornosti predsjednika za kršenje Ustava. Nitko nikad formalno nije pokrenuo taj postupak. Predsjednik po Ustavu odgovara za povredu Ustava koju je počinio u obavljanju svoje dužnosti, sankcija za to je razrješenje dužnosti odnosno prestaje mu funckija silom Ustava. Za pokretanje tog postupka potrebna je jedna petina zastupnika, odnosno 31 zastupnik. Za donošenje odluke treba dvije trećine zastupnika. Ako je taj predsjednik toliko problematičan, nadležno prvo tijelo je Sabor. Zašto to prvo nije formalno pokrenuto?”

“Ustavni sud ne može izricati sankcije koje nisu propisane zakonom”

Dodaje da se u tom postupku mora očitovati i predsjednik i da se pdonesu dokazi što je i kada napravio. “Vrlo ozbiljan postupak, tu je potrebno dvije trećine zastupnika u Saboru da se stvar uputi Ustavnom sudu i onda Ustavni sud dvotrećinskom većinom odlučuje je li predsjednik prekršio Ustav ili ne, što u konačnici završava njegovom smjenom.”

Gardašević navodi da Ustavni sud “ovdje izdaje upozorenje i kreira sanckije koje nisu bile propisane ranije”. Kaže da je prvo upozorenje imalo smislo.

“Naravno da Ustavni sud ne može izricati sanckije koje nisu propisane zakonom. Ne kažem da nije dobro razmišljati o tome da se takve sankcije predvide, ali to treba propisati unaprijed, to se ne radi usred nekog postupka”, istaknuo je Gardašević.

“Radna temperatura u Ustavnom sudu prilično narasla”

Osvrnuo se i na izdvojena mišljenja sudaca koji se ne slažu s ovim drugim upozorenjem sudaca.

Je li ovaj čovjek ključan za sastavljanje većine? “Trenutno su mi bliži oni nego druga opcija, ali mogu pričati sa svima” Profesor prava: Ustavni sud ušao je u političku utakmicu. Upozorenje je duboko protuustavno

“Nije prvi put da to troje sudaca upozorava, a vjerojatno je prvi put da nazivaju to protuustavnim što znači da je tamo radna temperatura prilično narasla. Dobro je da su ta mišljenja objavljena. Odluke Ustavnog suda su takve da ih se mora poštivati, ako se ne slažemo s njima postoji procdeura da ih se kasnije opovrgne ustavnim amandmanom. Možete promijeniti Ustav ako mislite da neke odluke nisu u skladu, to su iznimne i rijetke situacije i ja ih ne zazivam. Međutim, ovo što se zbiva u Ustavnom sudu trenutno treba propitivati i treba protpitivati u izboru novih sudaca”, naveo je Gardašević.

On također ističe da odluke moraju biti obrazložene. “Mora se navesti koja je pravna osnova. U ovom slučaju, gdje piše točno da kandidat koji je dao ostavku na dužnosničku funkciju da ne može više nikad biti kandidat. Nije to samorazumljivo. Ustavni sud bi trebalo pitati gdje je propisana sankcija koju su oni iskonstruirali.”

Garadšević ponavlja da Ustavni sud može poništiti izbore ili pojedine radnje ili odluke ako je bilo problema, ali nove sankcije – to je problematično.

No, što ako Milanović ipak skupi 76 ruku i da ostavku i želi biti mandatar?

“Predsjednik dok je predsjednik ne može provoditi postupak konzultacija s porukom da je on mandatar. Kad da ostavku, onda može. Provodi li sad konzultacije, ne mogu tvrditi. Moguće je dokazivati u smislu je li održan neki sastanak itd. Ako da ostavku, tu ulogu preuzima nova osoba koja moderira među strankama i gleda tko ima većinu potpisa i suprotno Ustavnom sudu, on može biti tada mandatar ako to žele zastupnici u Saboru.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bauk: Ovo je prva stvar koju treba napraviti ako Milanović skupi 76 ruku Kardiolog: Jedino što je gore od kave je kava s mlijekom