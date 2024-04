Bauk: Ovo je prva stvar koju treba napraviti ako Milanović skupi 76 ruku

Podijeli :

Davor Puklavec/Pixsell

SDP-ov Arsen Bauk bio je gost TNT-a u kojem je u intervju tjedna s našom Milom Moralić komentirao rezultate parlamentarnih izora, kolike su šanse da SDP oformi novu Vladu, ali i o upozorenju Ustavnog suda da predsjednik Zoran Milanović ne može biti mandatar nove Vlade.

“Moje mišljenje je podudarno s izdvojenim mišljenjem troje ustavnih sudaca. Moram naglasiti da je Ustavni izrijekom napisao da se SDP držao i postupao po upozorenju Ustavnog suda, a ja mogu reći da je Ustavni sud postupao po upozorenju HDZ-a i da se u zadnje vrijeme često događa. Iako je Ustavni sud donio nekoliko dobrih odluka kojima su se štitila manjinska prava i prava pojedinca, u vrijeme covid krize je prvi put proklizao s onu stranu ljudskih prava i pustio nekoliko dvojbenih odluka skupine koja se zvala Stožer za nešto. Tad se ponašao kao Gornji dom parlamenta. Tako nastavlja funkcionirati i dalje”, rekao je SDP-ov Arsen Bauk.

Komentirao je i njihovo upozorenje da Zoran Milanović ne može biti mandatar.

“Ne mogu reći ni da nas je iznenadilo niti nije iznenadilo upozorenje Ustavnog suda. Bilo bi zanimljivo pitanje može li građanin Zoran Milanović pod uvjetom da u tom trenutku ne bude predsjednik, i da ovakav mandat Sabora potraje do 2028., 1.5. 2026. primjerice postati ministar vanjskih poslova. Do kad to traje i za koje funkcije? To bi bilo zanimljivo hipotetsko pitanje. Drugo je pitanje način rada Ustavnog suda. Trebalo bi se inzistirati na tome da dio sjednica budu otvorene javnosti. Ne bi bilo prvi put da Ustavni sud promijeni odluku Hrvatskog sabora, no ovdje se nisu pozvali ni na jednu odredbu Ustava. Rečenicom da nitko drugi ne može obavljati ulogu v.d. predsjednika RH se htjelo ulogu predsjednika svesti na ulogu britanskog kralja”, rekao je Bauk.

On kaže kako, dok obavlja dužnost predsjednika, hrvatski zakoni predsjedniku dopuštaju da bude kandidat na Europskim izborima, a može biti i kandidat na lokalnim izborima.

“Predsjednik nema ulogu i u ovim izborima. Sazvati sabor može bilo tko. Ta uloga je administrativno tehnička nakon izbora, neproporcionalna je zabrana koja proizlazi iz uloge nakon izbora. Ne vidim kako bi se moglo zloupotrijebiti da se sazove sabor četvrti, sedmi, ili 12. dan. Nismo nikad imali situaciju da dođe dvoje ljudi sa 76 ruku. Svaki predsjednik dosad je mogao teoretski biti mandatar i ustavni sud ne bi reagirao”, rekao je.

Otkrio je i koji je daljnji plan SDP-a.

“Jedan je plan otpočetka, a to je formiranje većine u kojoj ne bi bilo zastupnika HDZ-a. Ne sudjelujem u pregovorima s drugim strankama, pa ne mogu ništa reći. Još nitko nema većinu, dok je tako, trajat će razgovori i pokušaji. Prva stvar koju treba napraviti ako Milanović skupi većinu je konstituirati Hrvatski sabor. Iz te konfiguracije će se već moći vidjeti konture. Ako se sazove sjednica i ne bude konstituiran Sabor, dolazimo na scenarij iz 2015. Postoji niz kombinacija kojima se sve ovo može razriješiti”, zaključio je.

