Gdje je nestao Most?

Odbor za obranu na kojem se raspravljalo oko imenovanja Ivana Anušića novim ministrom obrane, a potom i Odbor za pravosuđe na kojem se raspravljalo o Agrokoru ostavili su dojam kao da se Most umirio, utišao, ublažio retoriku...

Navikli su nas sve na to da se ne libe direktno napasti premijera Andreja Plenkovića, HDZ i sve one koji im se nađu na putu. U svakoj prilici, na svakom mjestu. Pritom su glasni, žestoki, iznimno kritički nastrojeni. Teško ih je ne primijetiti. Posebno jer su posljednjih mjeseci plasirali cijeli niz afera koje se tiču vladajuće većine. One, barem zasad, nisu postigle željeni efekt.

Zato je suprotnost kojoj smo svjedočili na spomenuta dva odbora glasno odzvonila. Nikola Grmoja pojavio se, dobrano kasneći, na raspravi oko Anušićeva imenovanja za ministra, nakon što je Plenković već otišao. I postavio pitanje o šefu HEP-a Frani Barbariću, usmjereno na to kako je Anušić drastično promijenio svoj stav nakon razgovora s Plenkovićem u četiri oka. Iako je to pitanje bilo direktno i jasno upućivalo da je Anušić sposoban okretati se kako situacija zahtijeva, nije to bilo jednako žestoko kao istupi koje smo na istom Odboru mogli čuti od npr. Željka Sačića iz Suverenista, Mostovih partnera te već klasično žestokih istupa Katarine Peović ili Karoline Vidović Krišto. Most nas je navikao na žestinu i u potencijalno direktnom dvoboju s premijerom, a to je, čini se, izostalo.

A na Odboru gdje je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek morala objasniti nevjerojatan gaf s vještačenjem u Agrokoru, nekako je u sjeni ostao Ante Kujundžić. Postavio je pitanje ministru pravosuđa Ivanu Malenici o tome kako je nešto toliko važno kao vještačenje moglo proći ispod radara, na što je ministar odgovorio da će sve te odgovore ponuditi analiza. Ponovno, odudaralo je to od onoga na što smo s Mostom navikli s tako gorućim temama.

Takvu, naizgled, blažu retoriku i izostanak jačih Mostovih imena, Hrvoje Zekanović je iskoristio kako bi spočitnuo toj oporbenoj stranci na činjenici da su njeni članovi glasali za Lex Agrokor. Više puta vidjeli smo da mu na takve prozivke ne bi ostali dužni. Ovaj put mu je prošlo “bez posljedica”.

Pa, je li Most ublažio retoriku, nekako se povukao ili početni dojam vara?

“Nema nikakvog ublažavanja retorike, smirit ćemo se tek kad Plenković bude u oporbi”, jasno nam je odgovorio Nikola Grmoja.

Objasnio je što se sve poklopilo da se uopće stvorio dojam oko ublažavanja retorike, ako gledamo posljednja dva odbora.

“Nisam stigao ranije, a kad sam stigao, Anušiću sam postavio jasna pitanja, a zatražio sam i stanku koja mi nije odobrena. Potencirao sam Anušićevu nevjerodostojnost kroz pitanje o Barbariću i on ništa nije želio odgovoriti, svi su to mogli čuti i vidjeti sami. Žao mi je što nisam mogao biti na Odboru oko vještačenja u Agrokoru jer sam išao dati podršku seljacima koji prosvjeduju u Slavoniji. To je bilo bitnije”, objasnio nam je Grmoja.

Što se Zekanovića tiče…

“Zadužen je za Most jer nas se boje, navikli smo na to. I mislim da su kolege koji su bili na odborima postavili konkretna i dobra pitanja. Što se Mosta tiče, nikoga se ne bojimo, ne odstupamo i trn smo u oku premijera. Vidjeli ste to dok smo ga prozivali u Saboru oko proračuna.”

Da nema odstupanja u ponašanju Mosta, potvrdio je i Kristijan Sedak, doktor komunikacijskih znanosti s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

“Na Odboru za obranu je Sačić najžešće i najkonkretnije napao Anušića pitanjem o njegovom nepostojanju obrazovanja. A Grmoja je kao jedini član Odbora za pravosuđe bio na terenu u Slavoniji. Ne mislim da se dogodilo nešto ciljano ili da se ublažila retorika, dapače”, kazao nam je Sedak o tezi da je Mostu otupila oštrica.

Ali, ponudio je i mišljenje zašto se uopće stvorio takav dojam o nešto tišem, umjerenijem ili blažem Mostu.

“Kad se radi o Domovinskom pokretu, i počeo je kaskati za njim. Nema financijera, a nema ni komunikacijske alate kao DP. Istina, Most je jači na društvenim mrežama i ima podršku mlađe populacije, ali kaska za DP-om. I aterirao je kad se radi o Domovinskom pokretu. Očito je Mario Radić (DP) našao slabu točku Mosta. Kako god, siguran sam da će Most nastaviti napadati HDZ.”

Problem u predizborno vrijeme je i to što Most nema jasnog lidera, na što upozorava Sedak.

“Nije jasno tko je vođa. Raspudići, Miletić, Grmoja?”

Na papiru, to je Božo Petrov. Ali… “Čini mi se da gubi dah. Imam osjećaj da mu se više ne da, da se želi vratiti u svoj Metković.”

U konačnici, lako moguće da je i to samo dojam… Grmoja je pun energije i politički sveprisutan, a Zvonimir Troskot je upravo na N1 najavio razotkrivanje nove “Gmail afere”. Može li ona napraviti zaokret u percepciji šire javnosti?

“Činjenica je da nakon svake afere HDZ-u poraste rejting, prema ispitivanju javnog mnijenja, a sve te afere nisu rezultat nekog istraživačkog rada, već posljedica HDZ-ovih unutarstranačkih borbi.”, zaključio je Sedak.

