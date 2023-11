Puhovski: Dogodila se velika sramota na konferenciji Grlića Radmana, pa to i portir treba znati

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao o novim uhićenjima u Hrvatskoj. Danas je zbog bespravne gradnje uhićeno pet osoba, među kojima je i Zoran Pripuz.

“Bit će malo pritvora, ispitivanja pa će ih pustiti, to će trajati dugo vremena. Na obali se događaju čuda, a tamo gdje se čuva obala, tamo su uglavnom stranci, to je velika sramota za Hrvatsku, a domaći izrabljuju gdje god mogu. Imate lokalnu zajednicu čiji se načelnik proslavio u javnoj kući u Austrji. Dakle, pokazalo se da neke stvari doista država mora rješavati, a ona to čini tako polagano da ljude poziva na kazneno djelo. Uvodi se praksa života izvan zakona i to mi se čini strašno. Nitko nije smio to ograditi, a da to bude legalno”, kazao je politički analitičar.

Puhovski se osvrnuo i na politizaciju obljetnice u Vukovaru nakon čega je došlo do porasta podrške Domovinskom pokretu, a ovrnuo se i na prozivke premijera Andreja Plenkovića usmjerene na DP i Most. Podsjetimo, Plenković je i danas poručio da DP, Most i Suverenisti potiču svinjogojce koji prosvjeduju,

“Plenković radi propagandu za Domovinski pokret i Most, to treba Plenkoviću da ojača poziciju pod napadima s desnice, ali to je propaganda za Domovinski pokret i Most”, navodi Puhovski i dodaje: “Domovinski pokret nema ljude s kapacitetom.”

Osvrnuo se i na javne istupe Plenkovića i današnji komentar vezan uz aferu na Geodetskom fakultetu. Podsjetimo, premijer je, između ostalog, kazao da on i ministrica ne lažu te da geodeti nisu plaćeni europskim novcem.

“Počeo je gubiti kontrolu. Odlično je danas komentirao tri minute o Nizozemskoj. A onda ‘ne lažem, ne laže’… Neće se u javnom prostoru govoriti meni i ministrici da lažemo. On to ne podnosi. Kako ne može naučiti da je potrebno jedanput na mjesec reći ‘pogriješio sam’. Sigurno dobiva, a ne gubi. Statistički je nemoguće da budeš premijer i da vodiš državu i da ne napraviš grešku. Premijer, nijedan na svijetu, ne može funkcionirati da ne čini grešku”, istaknuo je Puhovski.

Dodao je da se europski javni tužitelj jako osramotio u toj akciji jer se nije javio rektoru.

Osvrnuo se i na navode da bi novi ministar obrane Ivan Anušić mogao biti HDZ-ov kandidat za predsjednika.

“To je moguće, ali ne vidim tko može ugroziti Milanovića u ovom trenutku. Anušić nema korijene u Dalmaciji gdje ima Milanović, nema ni u Zagrebu, gdje će dio lijevo libelarnih glasati za Milanovića, pa mislim da nije dobar kandidat. Njima treba kandidat koji je doista pristojan”, rekao je Puhovski.

Komentirao je i diplomatski rat sa Srbijom, posebno se osvrčući na konfereciju ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. “Dogodila se velika sramota na konferenciji Grlića Radmana, njega je novinarka pitala, pošto šaljemo savjetnika, tj. tajnika u Beograd, je li to sada reciprocitet ili malo više odgovaramo, i on nije znao odgovoriti koja je viša funkcija, to je sramota, to bi portir u ministarstvu vanjskih poslova trebao znati. Čovjek nema pojma o čemu govori, a ministar je vanjskih poslova, što znači da neko drugi odlučuje a ne on.”

