Gdje su nestali sportaši iz zastupničkih klupa? “Kod Plenkovića to ne ide”

Možda vam je promaknulo, ali saziv Hrvatskog sabora koji se bliži kraju već je drugi zaredom u kojemu nema niti jednog sportaša niti osobe iz sportskog miljea. Posljednja je bila Sandra Perković koja je, kao zastupnica stranke Bandić Milan 365, bila zastupnica u kratkom sazivu Sabora od prosinca 2015. do listopada 2016. godine.

Pritom mislimo na one sportaše koji su se politički angažirali ili su ih stranke upregnule da im svojim imenom dignu popularnost. Ima, naime, političara koji su prije političke karijere imali i sportsku, ali manje zapaženu pa u politiku nisu ušli s tim imidžem.

Primjerice, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u mladosti je bio vrlo dobar igrač bjelovarskog Partizana, a igrao je i za omladinsku reprezentaciju Hrvatske. No, bilo je to prije njegovog ulaska u visoku politiku i nije imalo veze s tim.

Arapović je bio zvijezda prvog Sabora HDZ-a

U 1990-ima i u prvoj dekadi ovog stoljeća, ljubav politike i sporta bila je javna i vrlo dirljiva. Iako ih na političkoj sceni nije bilo poput pravnika ili liječnika, sportaša – i aktivnih i bivših – nije nedostajalo. Pionir među njima bio je košarkaš Franjo Arapović. Njegova pojava, ne samo zbog visine, na prvom Općem Saboru HDZ-a 1990. godine u Lisinskom nije prošla nezapaženo. Arapović je tada bio u igračkom zenitu, a u saborske klupe sjeo je tek po završetku karijere, u sazivu od 2003. do 2007. godine.

Prvi, pak, proslavljeni sportaš u saborskim klupama bio je boksač Damir Škaro, brončani olimpijac iz Seula 1988. godine. Na nagovor prvog predsjednika HDZ-a Franje Tuđmana stavljen je na listu za Sabor i bio je zastupnik od 1995. do 2000. godine.

Tuđman započeo ljubav politike i sporta

Tuđman je, poznato je, silno držao do sporta i vidio ga kao reklamu novostvorenoj državi koju je, pak, poistovjećivao sa svojom strankom. U to vrijeme vrhunski su sportaši bili akteri HDZ-ovih kampanja. Stojko Vranković je, primjerice, u spotu za predsjedničke izbore 1992. godine motivirao građane da glasaju za Tuđmana poručujući: “Za ćaću, zna se!”

Selektor Vatrenih Miroslav Ćiro Blažević bio je blizak s Tuđmanom i nije se skanjivao priznati da mu je ovaj čak govorio koje igrače da stavi u momčad. Pokojni Ćiro inače je priča za sebe. Nikada nije krio da je HDZ-ovac u duši. Kandidrao se na predsjedičkim izborima 2005. ispred Hrvatske stranke branitelja i osvojio 0,80 posto glasova. A 2019. godine, izloživši se bujici prijetnji, psovki i ostrašćenih komentara, nastupio je u kampanji Pupovčevog SDSS-a za europske izbore, točnije – u spotu te stranke. “Kad ljudi shvate zašto sam snimio spot za SDSS, ja više neću biti živ”, izjavio je tada.

U vrijeme Sanadera najviše sportaša u Saboru

Još jedan proslavljeni trener, Lino Červar, trener rukometne reprezentacije s kojom je osvojio naslov prvaka svijeta i olimpijsko zlato, bio je HDZ-ov zastupnik u petom sazivu Sabora od 2003. do 2007. godine. HDZ je tada vodio Ivo Sanader koji je jako držao do angažmana sportaša u stranačkom PR-u.

U tom, petom sazivu Sabora, u saborskim je klupama sjedilo najviše ljudi iz sporta, što aktivnih što bivših. Uz Arapovića i Červara, HDZ-u su još zastupali dvostruki zlatni olimpijac, vaterpolist Perica Bukić (on je u Saboru odradio i sljedeći mandat) te proslavljena košarkašica Danira Nakić Bilić. Ona je, usput rečeno, lani u svibnju imenovana predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport. Inače, aktualni državni tajnik za sport je također proslavljeni bivši vaterpolist Josip Pavić, a istu je dužnost svojedobno obnašala i Janica Kostelić.

Olimpijsko zlato nedovoljno za saborski mandat

U spomenutom petom sazivu Sabora i SDP je imao sportske adute – bivšu svjetsku prvakinju u kuglanju Biserku Perman i MMA borca Mirka Cro Copa Filipovića čiji je angažman na listi SDP-a tada odjeknuo poput bombe. Filipović se često javljao za riječ, a za jedno zastupničko pitanje tadašnji predsjednik Sabora Vladimir Šeks rekao je da “traje duže od njegovih borbi”. U Saboru je sjedio i umirovljeni atletičar Luciano Sušanj, europski prvak na 800 metara još ranih 1970-ih. On je od 2000. do 2003. bio zastupnik Primorsko-goranskog saveza (PGS).

Bilo je i neuspjelih pokušaja ulaska u Sabor poznatih sportaša. Nikolaj Pešalov, osvajač zlatne medalje u dizanju utega na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine, dvaput se neuspjelo kandidirao na listi A 2015. se uz Sandru Perković, na listi Bandićeve stranke našao i bivši plivač Aleksej Puninski, europski prvak na 50 metara u malim bazenima, također ne osvojivši mandat.

Revija sportaša u HDZ-ovoj kampanji 2007.

Sanader je, kao šef HDZ-a od 2000. do 2009. godine, ponajviše forsirao sportaše u stranačkim kampanjama. Naročito se to vidjelo u kampanji za parlamentarne zbore 2007. godine. Tada su u nizu spotova podršku HDZ-u davale sve redom sportske zvijezde – tenisač Goran Ivanišević, rukometaši Ivano Balić i Petar Metličić, vaterpolisti Teo Đogaš i Mile Smodlaka, boksač Stipe Drviš… Posebno se pamti spot u kojemu je nastupio tadašnji kapetan nogometne reprezentacije Niko Kovač potičući dijasporu da glasa “za HDZ i doktora Ivu Sanadera” baš kao on i njegov “brat Robert također”.

Sadašnji izbornik Vatrenih Zlatko Dalić dao je podršku Kolindi Grabar-Kitarović kada je 2019. pokušala osvojiti drugi predsjednički mandat, ali mimo toga ni Dalić ni njegovi igrači nisu se politički značajnije eksponirali. A uoči izbora u ovoj superizbornoj godini, sportaša nema na domaćem političkom horizontu. Jedino je u redovima Socijaldemokrata bivši rukometni vratar Vlado Šola, član predsjedništva stranke.

“Červar najaktivniji, Cro Copa nagovorili”

Saborski doajen, potpredsjednik Sabora Furio Radin, koji je ondje još od 1992. godine, možda je i ponajbolji sugovornik jer se dijeleći saborske klupe upoznao sa svim zastupnicima u proteklih 30 godina. Na pitanje kako to da već u dva saziva zaredom u Saboru nema nikoga iz svijeta sporta, uz smijeh nam je odgovorio da su im vjerojatno “plaće premale”, iako u njegovoj šali ima podosta istine.

“Osim Sandre Perković, ne sjećam se drugih aktivnih sportaša. Svi su već bili u sportskoj mirovini. E da, aktivan je bio i Mirko Filipović, ali njega je netko nagovorio na to. Svi oni kao zastupnici nisu baš bili aktivni. Jedino je Lino Červar bio malo aktivniji. I Biserka Perman”, prisjetio se Radin.

“Kod Plenkovića to ne ide”

Stranke su, kaže, ranije uzimale sportaše misleći da će time dobiti neke glasove više. A zašto ih sada više ne uzimaju?

“Valjda su vidjeli da im to ipak ne donosi više glasova. Mislim da je i zato što ljudi znaju razliku između sporta i politike. Uostalom, vidite da je nogomet dominantan nad svime i da nogometašima ne pada na pamet da rade nešto uz to. A kad završe karijeru bave se drugim stvarima. Obično ostaju u nogometnim strukturama, politika im sigurno ne treba. Po meni je to najpametnije učinio Zvonimir Boban“, rekao je Radin.

Najviše sportaša u politici, pamti i on, bilo je u Sanaderovo vrijeme.

“Kod Plenkovića to ne ide”, kaže.

