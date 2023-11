Podijeli :

Politolog Berto Šalaj bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović u kojem je komentirao predstojeće parlamentarne i predsjedničke izbore.

“Sandra Benčić je rekla da glas za HDZ znači glas za Domovinski pokret. Ja bih to drugačije formulirao. Glas za HDZ je možda glas za DP, ali je glas za Domovinski pokret sigurno glas za HDZ. DP ne može doći na vlast bez HDZ-a. S druge strane, čini mi se da bi Andrej Plenković vrlo rado izbjegao koaliciju s njima, to je izbjegao 2020. godine”, rekao je.

Tvrdi da su se neki akteri na sceni već pozicionirali, ali tvrdi da dio oko centra još nije sasvim jasan.

“U nekoj varijanti s manjinama i centrističkima grupama HDZ bi opet mogao doći do 76 mandata. Sigurno je da je Ivan Penava kao predsjednik DP-a smišljeno strateški izabran. On je gradonačelnik Grada heroja i ima aureolu desničara. U četvrtoj i petoj izbornoj jedinici će ostvariti solidan izborni rezultat, a u nekim jedinicama će se potući s Mostom za birače, primjerice u prvoj i desetoj izbornoj jedinici. Oni će vrlo teško ostvariti rezultat kao što je 16 mandata. No, sad će možda biti dovoljno deset mandata da budu partner. Ni u jednom trenutku nismo čuli od Plenkovića da ne želi koaliciju s njima”, kazao je Berto Šalaj.

Šalaj misli da je moguća koalicija Andrej Plenković, Ivan Penava i Milorad Pupovac jer misli da će Pupovac tad morati razmišljati.

“Ako je to jedina opcija za formiranje vlasti, što je alternativa? Novi izbori, a to će za Plenkovića biti znak političke slabosti. Plenkoviću novi izbori ne bi odgovarali, a Miloradu Pupovcu sigurno ne bi odgovaralo da ima nesigurnu situaciju. Vidjeli smo najavu koalicije Čačićevih reformista, Fokusa i IDS-a. Kad bi se povezali neopterećeni centristi, mogli bi ostvariti čak 7,8 mandata”, kazao je.

Čini mi se da bi kod koalicije Socijaldemokrati, HSS i Laburisti bilo upitno mogu li uopće osvojiti koji mandat.

“Možda će i oni okrupniti stranke, čini mi se da bi bili otvoreni za razgovore. Oni na izbore idu samostalno, ako dobiju mandate, onda je njihovo legitimno pravo na razgovor s Plenkovićem i ljevicom. U ovom trenutku mislim da ljevica ima manje šanse. Nije isto biti relativni pobjednik sa 55 mandata i sa 66. Možemo je u krajnjoj liniji ostao regionalna stranka. Bio bio ogroman uspjeh ljevice da uspiju do tada mobilizirati građane. Što veći odaziv, to im šanse rastu. Temeljni problem oporbe je što je jedan dio građana izgubio vjeru da se nešto može promijeniti”, kazao je.

Također kaže da Možemo nema dovoljno vremena te ga žele još kupiti. “Pitanje je što će se dogoditi s Možemo ako još četiri godine budu u opoziciji. Građani žele promjenu odmah”, rekao je.

Dotaknuo se i novog ministra obrane Ivana Anušića.

“Mislim da je izbor novog ministra obrane bio dogovor Ivana Anušića i Plenkovića. Plenković si je na neki način osigurao mir u izbornoj kapmanji, a Anušić će nastaviti svoje napredovanje. Neobično je da mi u 2023. godini imamo ministra koji nema tu razinu formalnog obrazovanja. Ne bih bio a priori protiv takvih imenovanja samo zbog izostanka formalnog obrazovanja, no bio je uspješan načelnik općine, dobar župan, dugogodišnji član HDZ-a. Ne bih se kladio na to da će biti velikih sukoba između premijera i ministra obrane. S pobjedom HDZ-a na parlamentarnim izborima, Zoranu Milanoviću enormno rastu šanse da postane predsjednik. Nikad kandidat iz stranke koja je bila na vlasti nije osvojio predsjedničku opciju. Zanima me odnos ljevice ako će se Zoran Milanović opet nominirati za predsjednika”, zaključio je.

