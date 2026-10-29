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Glavina se nada boljem posjetu adventima zbog ograničenja cijena: Domaća potrošnja je najbitnija
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozdravio je odluke pojedinih hrvatskih gradova o ograničenju cijena za dio ugostiteljske ponude na adventskim manifestacijama, za koje očekuje da će stoga biti najbolje posjećene dosad.
"Da bi bilo koji advent bio uspješan, njegova najvažnija komponenta u vidu strukture gostiju, u vidu prihoda, u vidu ugostiteljstva i tako dalje, upravo je domaća potrošnja", rekao je ministar odgovarajući na novinarska pitanja nakon sjednice Vlade.
Dodao je da ta vrsta potrošnje najviše ovisi o građanima koji žive u općinama i gradovima koji organiziraju adventske sajmove.
Podsjetio je da je, prije Splita i Pule, taj model uveo još i Poreč te je istaknuo da splitski model definira dio cijena već u javnom pozivu u kojem se definiraju odnosi koncesionara i grada. Pritom su cijene ograničene samo za manji dio potencijalne ugostiteljske ponude.
"Na taj način su vrlo jasno osigurali uvjete da je advent i ugostiteljska ponuda na adventu apsolutno dostupna svima", rekao je Glavina.
Advent kao turistički proizvod, ocijenio je ministar, jako je bitan za razvoj cjelogodišnjeg turizma i domaće turističke rezultate u prosincu i siječnju.
Istaknuo je da ove godine Hrvatska turistička zajednica po prvi puta provodi nacionalna kampanja sa svim ključnim domaćim adventskim destinacijama, usmjerena na glavna emitivna tržišta Hrvatske.
"Radimo tu tranziciju prema cjelogodišnjom turizmu i jako nam je bitno da imamo dobre sadržaje i programe, a siguran sam, zbog dobrih cijena, da će broj posjetitelja na Adventu biti možda i veći nego ikad dosad", kazao je.
U vezi medijskih najava da će Odbor za predstavke Europskog parlamenta, na inicijativu hrvatskog eurozastupnika Gordana Bosanca (Možemo!), u studenome raspravljati o projektu Marine Resort Cavtat i izgradnji marine u sklopu tog projekta, Glavina je naglasio da su komponente projekta razdvojene, te da je samo hotelski projekt proglašen strateškim, a ne i bilo kakva intervencija na pomorskom dobru.
"Dio koji je proglašen strateškim projektom je u potpunosti izvan granica pomorskog dobra i sa pomorskim dobrom i sa plažom nema apsolutno nikakve veze", rekao je ministar odgovarajući na novinarska pitanja.
Istaknuo je da, koliko mu je poznato, za taj dio projekta još nije izdana ni okolišna dozvola te da taj dio projekta ima drugačiju dinamiku, jer koncesije za pomorsko dobro izdaju jedinice lokalne uprave i samouprave.
Vlada je u lipnju 2022. godine proglasila projekt Marina Cavtat & Resort strateškim investicijskim projektom, kad je bio predstavljen kao hotelski resort s pet zvjezdica, 260 smještajnih jedinica i oko 900 kreveta. Unatoč nazivu projekta, u opisu zahvata navedenom u Vladinoj odluci nema naznaka gradnje marine.
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