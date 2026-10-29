Glavina se nada boljem posjetu adventima zbog ograničenja cijena: Domaća potrošnja je najbitnija

U vezi medijskih najava da će Odbor za predstavke Europskog parlamenta, na inicijativu hrvatskog eurozastupnika Gordana Bosanca (Možemo!), u studenome raspravljati o projektu Marine Resort Cavtat i izgradnji marine u sklopu tog projekta, Glavina je naglasio da su komponente projekta razdvojene, te da je samo hotelski projekt proglašen strateškim, a ne i bilo kakva intervencija na pomorskom dobru.