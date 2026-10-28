propisane maksimalne cijene
Još jedan hrvatski grad ograničava cijene na adventskim kućicama: Evo koliko za kuhano vino, fritule...
Split je prvi put uveo ograničenja cijena dijela hrane i pića na adventskim kućicama.
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Prema uvjetima javnog poziva za ovogodišnji Advent, porcija fritula smjet će koštati najviše četiri eura, kuhano vino tri eura, a kobasice i hot dog također najviše tri eura.
Novost je i način odabira zakupaca, pri čemu se više neće gledati samo ponuđena zakupnina nego i kvaliteta ugostiteljske ponude, prenosi Dalmatinski portal.
Javni poziv objavila je gradska tvrtka Žnjan, a odnosi se na adventske kućice na Rivi, Prokurativama, u Đardinu i Stobreču.
Prema natječajnoj dokumentaciji, hot dog i kobasica od najmanje 80 grama smjet će koštati najviše tri eura. Za porciju fritula od najmanje 150 grama maksimalna cijena iznosi četiri eura.
Kuhano vino i topla čokolada, u količini od najmanje dva decilitra, moći će se prodavati za najviše tri eura. Čaj iste količine smjet će koštati do 2.50 eura, a pola litre vode najviše dva eura.
Riječ je o maksimalnim prodajnim cijenama, pa izlagači navedene proizvode mogu ponuditi i jeftinije, ali ne i skuplje od iznosa koje je propisao Grad Split.
Uz cijene, ove se godine veća pozornost posvećuje i samoj kvaliteti ponude. Grad će je po prvi put bodovati prilikom odabira izlagača, čime se, osim cjenovno prihvatljivije ponude, želi utjecati i na sadržaj koji će posjetitelje dočekati na adventskim kućicama na Rivi.
Izlagači će se morati pridržavati i drugih uvjeta javnog poziva, među kojima su ugovorena ponuda i radno vrijeme manifestacije, dok na vidljivom mjestu moraju istaknuti podatke o svojoj tvrtki ili obrtu te cijene proizvoda i usluga.
Ovogodišnji Advent u Splitu održavat će se od 27. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027. godine. U Stobreču će trajati od 11. prosinca do 4. siječnja.
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