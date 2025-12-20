HRANA, PIĆE, KLIZANJE...
Provjerili smo cijene na adventskim sajmovima u četiri najveća hrvatska grada. Jedan ima hit ponudu
Adventski sajmovi bliže se vrhuncu. Svake godine veliki i manji gradovi šire adventsku ponudu i trude se dići je stepenicu više, a time se ujendo dižu i cijene.
Uz druženje i zabavu na otvorenom, božićni su sajmovi postali prepoznatljivi po gastronomskoj ponudi.
Provjerili smo kakva je ovogodišnja ponuda u četiri najveća grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, barem što se tiče najpopularnije hrane i pića.
ZAGREB
Manifestacija Advent u Zagrebu triput zaredom je, od 2016. do 2018. godine, osvajala titulu najboljeg božićnog sajma u Europi po izboru čitatelja portala European Best Destinations.
Za razliku od fritula s dubai čokoladom koje su prošle godine bile apsolutni hit i glavna tema razgovora još dugo nakon Božića, ove godine nema nekog posebno novog specijaliteta koji bi privukao takvu pažnju. Ponuda je standardna, a cijene malo više nego lani.
kuhano vino: 4 eura
kuhani gin: 4.50 eura
hot-dog: 4 eura
kobasice: od 5.50 eura
fritule (obične): 5 eura
fritule (s dodacima): 6 - 11 eura
germknedle: 6 - 10 eura
Omiljena zabava na božićnim sajmovima je klizanje na otvorenom. U Zagrebu je klizalište na Tomislavovom trgu otvoreno do 7. siječnja 2026. godine, a ulaznica košta između 3,5 eura do 5 eura, ovisno o vremenu i dobi posjetitelja. Djeca mlađa od šest godina kližu besplatno, ali moraju biti u pratnji starijih. Najam klizaljki košta pet eura.
SPLIT
Ovogodišnji Advent u Splitu proširio se s lanjskih šest na čak deset lokacija - od povijesne gradske jezgre do okolnih četvrti.
Hit ovogodišnjeg Adventa u Splitu je studentski Advent u Kampusu, ne samo po atmosferi, nego i po cijenama koje su značajno niže nego na ostalim adventskim lokacijama u gradu. Toliko su niže da su neki ugostitelji čak iskazali nezadovoljstvo tvrdeći da je riječ o "nelojalnoj konkurenciji". No sve je legalno, a cijene na Adventu u Kampusu niže su jer nema troškova najma prostora budući da taj događaj organizira tamošnji studentski centar u svom prostoru, a o gastro ponudi brine osoblje studentske menze. Stoga svi govore o tamošnjim fritulama za dva eura i burgerima za pet eura, što je čak i dvaput jeftinije nego na drugim advntskim lokacijama u gradu.
Advent u Kampusu:
kava: 1.30 eura
rakija: 1.50 eura
fritule: 2 eura
kobasica u pecivu: 3,50 eura
burger: 5 eura
Na drugim adventskim sajmovima u Splitu cijene su otprilike ovakve:
čaj, topla čokolada: 3 - 4 eura
kuhano vino: 2 - 3 eura
kuhani punč: 5 - 6 eura
kobasica u pecivu: 6 - 8 eura
fritule: 6 - 8 eura
U Splitu su otvorena dva klizališta, na Prokurativama i Mertojaku, a oba će raditi do 11. siječnja iduće godine. Ulaznica je sedam eura, a najam klizaljki dva eura.
RIJEKA
I ovogodišnji Advent u Rijeci s lanjskih pet proširen je na sedam gradskih lokacija od kojih svaka ima svoju adventsku priču: Korzo susreta, Rezolucija zabave, Riva doživljaja, Gradina svjetla, Art kvart čarolije, Kvartovi svjetla i Export Ice Box.
Cijene na Adventu u Rijeci otprilike su za euro do euro i pol više nego lani, ovisno o lokaciji.
čaj i topla čokolada: 3 eura
kuhano vino: 2,5 - 5 eura
kuhani punč: 6,50 - 7,50 eura
kuhani gin: 4 eura
fritule: 4,5 - 6 eura
kobasice u pecivu: 7 - 9 eura
burgeri: do 11 eura
U sklopu adventske priče Export Ice Box, klizalište se ove godine nalazi u hali Exportdrva. Cijena klizanja je pet eura, a najam klizaljki tri eura.
OSIJEK
Manifestacija Advent u Osijeku održava se dvanaestu godinu zaredom, a četvrtu zaredom na Trgu Svetog Trojstva u tamošnjoj Tvrđi. I ove godine atrakcija je veliki panoramski kotač Sky View visok 35 metara. Vožnja kotačem odrasle košta sedam eura, a za djecu do 12 godina šest eura, dok je besplatna za mlađe od tri godine i djecu s invaliditetom.
Ovo su prosječne cijene popularnih pića i hrane na osječkom Adventu:
čaj i topla čokolada: 3 eura
rakija: 3 eura
kuhano vino: 3 eura
kuhani punč: 4 eura
kobasice: 6 eura
fritule: 5 eura
germknedla: 6 eura
langošica: 3 eura
burger: 7 eura
Za klizanje na klizalištu kod Sokolskog doma treba platiti četiri eura te još tri eura za najam klizaljki.
