Oglas

HRANA, PIĆE, KLIZANJE...

Provjerili smo cijene na adventskim sajmovima u četiri najveća hrvatska grada. Jedan ima hit ponudu

author
Miroslav Filipović
|
20. pro. 2025. 21:12
MixCollage-16-Dec-2025-12-08-PM-5657.jpg
Patricija Flikac/Zvonimir Barišin/Goran Kovačić/David Jerković/PIXSELL

Adventski sajmovi bliže se vrhuncu. Svake godine veliki i manji gradovi šire adventsku ponudu i trude se dići je stepenicu više, a time se ujendo dižu i cijene.

Oglas

Uz druženje i zabavu na otvorenom, božićni su sajmovi postali prepoznatljivi po gastronomskoj ponudi.

Provjerili smo kakva je ovogodišnja ponuda u četiri najveća grada u Hrvatskoj - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, barem što se tiče najpopularnije hrane i pića.

ZAGREB

Manifestacija Advent u Zagrebu triput zaredom je, od 2016. do 2018. godine, osvajala titulu najboljeg božićnog sajma u Europi po izboru čitatelja portala European Best Destinations.

10.12.2025., Zagreb - Advent, blagdansko ozracje u centru Zagreba Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Za razliku od fritula s dubai čokoladom koje su prošle godine bile apsolutni hit i glavna tema razgovora još dugo nakon Božića, ove godine nema nekog posebno novog specijaliteta koji bi privukao takvu pažnju. Ponuda je standardna, a cijene malo više nego lani.

kuhano vino: 4 eura

kuhani gin: 4.50 eura

hot-dog: 4 eura

kobasice: od 5.50 eura

fritule (obične): 5 eura

fritule (s dodacima): 6 - 11 eura

germknedle: 6 - 10 eura

Omiljena zabava na božićnim sajmovima je klizanje na otvorenom. U Zagrebu je klizalište na Tomislavovom trgu otvoreno do 7. siječnja 2026. godine, a ulaznica košta između 3,5 eura do 5 eura, ovisno o vremenu i dobi posjetitelja. Djeca mlađa od šest godina kližu besplatno, ali moraju biti u pratnji starijih. Najam klizaljki košta pet eura.

SPLIT

Ovogodišnji Advent u Splitu proširio se s lanjskih šest na čak deset lokacija - od povijesne gradske jezgre do okolnih četvrti.

Hit ovogodišnjeg Adventa u Splitu je studentski Advent u Kampusu, ne samo po atmosferi, nego i po cijenama koje su značajno niže nego na ostalim adventskim lokacijama u gradu. Toliko su niže da su neki ugostitelji čak iskazali nezadovoljstvo tvrdeći da je riječ o "nelojalnoj konkurenciji". No sve je legalno, a cijene na Adventu u Kampusu niže su jer nema troškova najma prostora budući da taj događaj organizira tamošnji studentski centar u svom prostoru, a o gastro ponudi brine osoblje studentske menze. Stoga svi govore o tamošnjim fritulama za dva eura i burgerima za pet eura, što je čak i dvaput jeftinije nego na drugim advntskim lokacijama u gradu.

Advent u Kampusu:

kava: 1.30 eura

rakija: 1.50 eura

fritule: 2 eura

kobasica u pecivu: 3,50 eura

burger: 5 eura

14.12.2025., Split - Adventski ugodjaj u centru Splita u sumrak. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barišin/PIXSELL

Na drugim adventskim sajmovima u Splitu cijene su otprilike ovakve:

čaj, topla čokolada: 3 - 4 eura

kuhano vino: 2 - 3 eura

kuhani punč: 5 - 6 eura

kobasica u pecivu: 6 - 8 eura

fritule: 6 - 8 eura

U Splitu su otvorena dva klizališta, na Prokurativama i Mertojaku, a oba će raditi do 11. siječnja iduće godine. Ulaznica je sedam eura, a najam klizaljki dva eura.

RIJEKA

I ovogodišnji Advent u Rijeci s lanjskih pet proširen je na sedam gradskih lokacija od kojih svaka ima svoju adventsku priču: Korzo susreta, Rezolucija zabave, Riva doživljaja, Gradina svjetla, Art kvart čarolije, Kvartovi svjetla i Export Ice Box.

29.11.2025., Rijeka - Advent na Korzu zapoceo paljenjem blagdanske rasvjete. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovačić/PIXSELL

Cijene na Adventu u Rijeci otprilike su za euro do euro i pol više nego lani, ovisno o lokaciji.

čaj i topla čokolada: 3 eura

kuhano vino: 2,5 - 5 eura

kuhani punč: 6,50 - 7,50 eura

kuhani gin: 4 eura

fritule: 4,5 - 6 eura

kobasice u pecivu: 7 - 9 eura

burgeri: do 11 eura

U sklopu adventske priče Export Ice Box, klizalište se ove godine nalazi u hali Exportdrva. Cijena klizanja je pet eura, a najam klizaljki tri eura.

OSIJEK

Manifestacija Advent u Osijeku održava se dvanaestu godinu zaredom, a četvrtu zaredom na Trgu Svetog Trojstva u tamošnjoj Tvrđi. I ove godine atrakcija je veliki panoramski kotač Sky View visok 35 metara. Vožnja kotačem odrasle košta sedam eura, a za djecu do 12 godina šest eura, dok je besplatna za mlađe od tri godine i djecu s invaliditetom.

06.12.2025., Osijek - Advent u osjeckoj Tvrdji Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorović/PIXSELL

Ovo su prosječne cijene popularnih pića i hrane na osječkom Adventu:

čaj i topla čokolada: 3 eura

rakija: 3 eura

kuhano vino: 3 eura

kuhani punč: 4 eura

kobasice: 6 eura

fritule: 5 eura

germknedla: 6 eura

langošica: 3 eura

burger: 7 eura

Za klizanje na klizalištu kod Sokolskog doma treba platiti četiri eura te još tri eura za najam klizaljki.

Teme
Advent Fritule N1 teme Osijek Rijeka Split Zagreb cijene kobasice kuhano vino

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ