Provjerili smo cijene na adventskim sajmovima u četiri najveća hrvatska grada. Jedan ima hit ponudu

Hit ovogodišnjeg Adventa u Splitu je studentski Advent u Kampusu, ne samo po atmosferi, nego i po cijenama koje su značajno niže nego na ostalim adventskim lokacijama u gradu. Toliko su niže da su neki ugostitelji čak iskazali nezadovoljstvo tvrdeći da je riječ o "nelojalnoj konkurenciji". No sve je legalno, a cijene na Adventu u Kampusu niže su jer nema troškova najma prostora budući da taj događaj organizira tamošnji studentski centar u svom prostoru, a o gastro ponudi brine osoblje studentske menze. Stoga svi govore o tamošnjim fritulama za dva eura i burgerima za pet eura, što je čak i dvaput jeftinije nego na drugim advntskim lokacijama u gradu.