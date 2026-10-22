Poznate maksimalne cijene
Hrvatski grad staje na kraj divljanju cijena na Adventu: Nema više kobasica od 10 eura
Pula je odlučila zaključati maksimalne iznose za omiljenu gastroponudu, tako da su već danas poznate cijene fritula i kuhanog vina.
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Pula je odlučila stati na kraj divljanju cijena na adventskim kućicama. Najpopularniji i najprodavaniji "okusi blagdana" ovog će adventa imati ograničene cijene, piše Dnevnik.hr.
Hot dog, hamburger i bakalar po pet eura; kuhano vino, topla čokolada, kakao tri, a čaj i voda dva eura.
Slatko – fritule, palačinke i božićni kolačići – po tri eura.
"To je po jedan proizvod, ono što moraju imati, što piše u javnom pozivu, a za svu drugu ponudu koju žele imati nešto ekstra mogu određivati cijenu koju sami žele ako za to ima interesa", izjavio je Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Pule.
Proizvodima kojima su ograničene cijene definirana je porcija i količina koju moraju prodavati.
"Svatko tko izlicitira kućicu, ovisno o tome hoće li prodavati slastice ili slana jela, ili kombinaciju, mora imati određenu cijenu za taj jedan proizvod – slastica ili slano", pojasnio je zamjenik gradonačelnika Pule.
Danijel godinama ima kućicu na pulskom Adventu. Novi, dijelom ograničeni cjenik, kaže, dobra je ideja, no podsjeća da kvaliteta drastično utječe na konačnu računicu.
"Hot dog, to su artikli od 80 grama, to je kobasica, obična hrenovka koju sam već imao po pet eura, koja je u velikom paninu, mi imamo kobasicu koja je 100-gramska i ne može biti 5 eura, nego 6 ili 7. Ja ću imati cijene kao lani. Ali hot dog? Imat ću po toj cijeni, da", rekao je Danijel Britvić, ugostitelj.
Ono što je novost u Puli, u Poreču je već iskušan recept. Godinama dio blagdanskog ugođaja prodaju po limitiranim cijenama. I pokazalo se kao odličan potez.
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