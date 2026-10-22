Hrvatski grad staje na kraj divljanju cijena na Adventu: Nema više kobasica od 10 eura

"Hot dog, to su artikli od 80 grama, to je kobasica, obična hrenovka koju sam već imao po pet eura, koja je u velikom paninu, mi imamo kobasicu koja je 100-gramska i ne može biti 5 eura, nego 6 ili 7. Ja ću imati cijene kao lani. Ali hot dog? Imat ću po toj cijeni, da", rekao je Danijel Britvić, ugostitelj.