“Glavno je pitanje od koga je krenula incijativa da se angažira Ismeta Kamala”

Podijeli :

N1

Bivši glavni državnik odvjetnik Berislav Živković rekao je za N1 da nije iznenađen odlukom Optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu kojom je je financijsko vještačenje Ismeta Kamala u slučaju Agrokor proglašeno nezakonitim dokazom.

“Nakon saslušanja navodnog vještaka Ismeta Kamala bilo je vrlo vjerojatno da će se dogoditi to što se dogodilo. Izuzet je po meni ključan dokaz. Ja nisam u spisu, ali jasno je da je u gospodarskom kriminalitetu financijsko vještačenje jedan od ključnih dokaza, a ne iskazi svjedoka”, rekao je Živković.

Nobilo: Kad nestane politička zaštita aktera, kreće afera Borg Najskuplje vještačenje u povijesti Hrvatske moglo bi postati neupotrebljivo

Županijsko državno odvjetništvo pouzdaje se u žalbu Visokom kaznenom sudu, no Živković kaže da je taj sud “već u prethodnoj odluci dao za pravo ovakvoj odluci Županijskog suda.

“Zato s te strane ne očekujem ništa dobro s aspekta ŽDO-a. Činjenica je da će se nakon odluke Visokog kaznenog suda, koja može biti da odbije ili prihvati, a vjerojatno će odbiti žalbu, spis vraća na Županijski sud koji onda ima dvije mogućnosti – obustaviti postupak jer nema dokaza ili vratiti spis ŽDO-u na doradu. Mislim da je izvjesnije da će biti vraćeno na doradu. Onda ŽDO ima godinu dana, što se može produžiti za još godinu, da odredi novo vještačenje i popravi optužnicu ili procijeni da nema ništa, ovisno o nalazu vještaka”, objasnio je Živković.

I javnost je bila šokirana kada je DORH za vještačenje uzeo istu tvrtku, doduše njenu poljsku podružnicu, koja je radila i za Todorićev Agrokor i za izvanrednu upravu.

“Doista ne mogu to komentirati nikako racionalno. Kad smo svi iz struke saznali bili smo iznenađeni da se uzimaju strani vještaci. Vještak mora poznavati jezik, analizirati dokumentaciju i na kraju na krajnjoj raspravi braniti vještačenje. Na hrvatskom. Već to je bilo čudno. Drugo, KPMG je svjetska firma, primarno za reviziju, je li tu još trebala i revizija, to su dvije različite stvari… Ni to mi nije bilo jasno. I na kraju povjeriti to firmi pa da će ovdje to raditi podružnica je neobjašnjivo jer mi imamo svoje vještake. Ako se netko bojao činjenice da bi mogli biti pod utjecajem strana u postupku, mislim da je to neopravdano jer onda se u svim spisima možeš toga bojati. I onda se na kraju odabere nekoga tko je očito u sukobu interesa”, rekao je Živković.

Tko je onda odgovoran da što je 1,3 milijuna eura praktički bačeno u vjetar?

“To je stvar da se istraži. Čija je odluka bila na čiji prijedlog, zašto je do toga došlo, ja to ne znam. Tehnički je na kraju to netko morao potpisati, no puno veće pitanje je od koga je išla inicijativa. Navodno od gospođe koja je sada zaposlena u jednoj firmi… Tu treba istražiti od koga je krenula ideja”, rekao je Živković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.