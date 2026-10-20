Gong kritizira Vladine stranice: Oporbu nazivaju rušiteljima, Milanovića optužuju da liječi komplekse

Kao primjer navode objavu u kojoj se ističe da "oporbu ne zanima Gospić, ni zdravlje građana, zanima ih destabiliziranje i rušenje Vlade“, kao i objave u kojima se oporbene inicijative proglašava "rušiteljskima" i "pamfletima, punim neistina, konstrukcija i podmetanja", vodeće oporbene stranke optužuje za "politiku opstrukcije" ili ih naziva "tragikomičnima", a za predsjednika Republike navodi da "liječi komplekse" i "besprizorno insinuira".