POLITIČKA KOMUNIKACIJA
Gong kritizira Vladine stranice: Oporbu nazivaju rušiteljima, Milanovića optužuju da liječi komplekse
Službene mrežne stranice Vlade trebale bi služiti informiranju građana, a ne političkoj diskvalifikaciji oporbe, poručio je Gong u utorak te ustvrdio da takva komunikacija na vladnim stranicama predstavlja nepoštivanje uloge Vlade i same demokracije u Hrvatskoj.
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"Komunikacija političkih aktera u javnom prostoru uvelike oblikuje dominantni društveni narativ. Ako se oni s najviše moći, vidljivosti, ali i odgovornosti u društvu neprestano služe uvredama, neistinama i ukratko - prakticiraju političku nekulturu, društvo će zrcaliti takav način ophođenja s neistomišljenicima", naglašava Gong upozoravajući na to da se na vladinim stranicama nerijetko objavljuju sadržaji u kojima se oporbu omalovažava i diskreditira.
Kao primjer navode objavu u kojoj se ističe da "oporbu ne zanima Gospić, ni zdravlje građana, zanima ih destabiliziranje i rušenje Vlade“, kao i objave u kojima se oporbene inicijative proglašava "rušiteljskima" i "pamfletima, punim neistina, konstrukcija i podmetanja", vodeće oporbene stranke optužuje za "politiku opstrukcije" ili ih naziva "tragikomičnima", a za predsjednika Republike navodi da "liječi komplekse" i "besprizorno insinuira".
Takva komunikacija, ističe Gong, dio je narušavanja političke kulture u Hrvatskoj, na što upozoravaju već godinama.
"Vlada nije stranka, kao što oporba nije neprijatelj države"
"Vlada ima pravo odbaciti oporbene optužbe, osporavati njihove argumente i iznositi vlastite dokaze. Međutim, ozbiljnost odgovora ne mjeri se pogrdnim kvalifikacijama, nego kvalitetom činjenica kojima se iznesene tvrdnje pobijaju", poručuje Gong.
Ako je oporbeni zahtjev neutemeljen, javnosti treba objasniti zašto, navesti relevantne podatke i ponuditi dokumentaciju te prepustiti građanima da donesu odluku o pojedinim političarima, napominje. "Vlada nije stranka, kao što oporba nije neprijatelj države", dodaje.
"Građani trebaju sami prosuđivati o radu vlasti i oporbe"
Službene mrežne stranice Vlade trebaju predstavljati rad ključne institucije izvršne vlasti, ističe Gong, a građani imaju pravo očekivati informacije koje će im omogućiti da sami prosude o radu vlasti i oporbe, umjesto da im se unaprijed sugerira koga trebaju smatrati nesposobnim ili zlonamjernim.
"Činjenice trebaju biti važnije od etiketa, a javni interes važniji od stranačkog interesa. To je minimum odgovorne političke komunikacije i standard koji bi trebala poštovati svaka vlast, bez obzira na to tko je obnaša", poručuje Gong.
Demokratska zrelost, naglašavaju, ne očituje se u tome koliko glasno vlast odgovara svojim kritičarima, nego u tome koliko je spremna izložiti svoje odluke provjeri, argumentima i javnoj raspravi.
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