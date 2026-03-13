Ministarstvo priznalo: Stranica "Stop korupciji" ne služi za prijavu korupcije

Nakon što je udruga Gong upozorila da se putem vladine platforme "Stop korupciji" zapravo ne može prijaviti korupcija, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odgovorilo je kako taj digitalni alat nije ni namijenjen podnošenju kaznenih prijava.
Gong smatra upitnim opravdanost ulaganja u portal koji, prema njihovim tvrdnjama, ne nudi izravni mehanizam za prijavu kaznenih djela korupcije tijelima poput Državnog odvjetništva (DORH) ili Uskoka.
Udruga je upozorila i na sigurnosne barijere, navodeći da je za prijavu potrebna autentifikacija putem sustava e-Građani, što bi moglo obeshrabriti potencijalne zviždače.
Resorno ministarstvo poručilo je kako je sustav zamišljen kao alat za informiranje i koordinaciju, dok je modul za prijave namijenjen isključivo Uredu pučke pravobraniteljice sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
"Kaznene prijave za korupciju podnose se tijelima kaznenog progona"
Napominje i kako se sustav trenutno postupno uvodi u redovitu uporabu te da se provode aktivnosti "postupnog punjenja podacima i otklanjanja uočenih nedostataka".
"Važno je napomenuti da je navedeni modul razvijen kao dodatni digitalni kanal za prijavu nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te nije namijenjen podnošenju kaznenih prijava za korupciju, koje se podnose nadležnim tijelima kaznenog progona", poručilo je ministarstvo u odgovoru Hini.
Skupocjeni portal još nije u punoj funkciji
Osim modula za zviždače, platforma sadrži i javni dio Registra lobista te omogućuje podnošenje zahtjeva za upis u registar, što je u nadležnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, naglašavaja ministarstvo.
"Budući da se sustav trenutačno postupno uvodi u redovitu uporabu, putem platforme još se ne prikupljaju relevantni podaci o zaprimljenim prijavama niti o njihovoj strukturi. U ovoj fazi nema dostupnih podataka o broju zaprimljenih prijava, njihovoj strukturi, niti o eventualnom prosljeđivanju nadležnim tijelima ili pokretanju postupaka temeljem takvih prijava", napominje se.
Izrada platforme "Stop korupciji“ financirana je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Ugovor za izradu portala, vrijedan 358.750 eura, dodijeljen je tvrtki Cuspis u rujnu 2023. godine, a platforma je postala aktivna u veljači 2026. godine.
