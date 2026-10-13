OPOMINJAO IH JANDROKOVIĆ
VIDEO / Hajdaš Dončić pričao o problemima hrvatskih građana, HDZ-ovci mu se smijali
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, u ime predlagatelja pojasnio je kroz govor od 25 minuta zašto se otvorilo pitanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića.
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Iznio je kronologiju događaja oko otpada u Gospiću, a potom objasnio da se sve to dogodilo jer u Hrvatskoj ne funkcioniraju institucije, "na čijem čelu su nerijetko vršitelji dužnosti".
Kad je došao do teme zdravstva i situacije u kojoj si građani sami moraju međusobno pomagati, "zato što institucije to ne rade", poslužio se fiktivnim primjerima likova među kojima je i jedan bio imena Marica.
Na to su se HDZ-ovci počeli smijati i prekidati ga bukom, koja nije prestajala ni nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao "skočiti" i pozvati ih da prestanu, kao da su u školi.
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