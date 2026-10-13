Oglas

OPOMINJAO IH JANDROKOVIĆ

VIDEO / Hajdaš Dončić pričao o problemima hrvatskih građana, HDZ-ovci mu se smijali

author
N1 Hrvatska
|
13. lis. 2026. 16:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Siniša Hajdaš Dončić
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, u ime predlagatelja pojasnio je kroz govor od 25 minuta zašto se otvorilo pitanje nepovjerenja vladi Andreja Plenkovića.

Oglas

Iznio je kronologiju događaja oko otpada u Gospiću, a potom objasnio da se sve to dogodilo jer u Hrvatskoj ne funkcioniraju institucije, "na čijem čelu su nerijetko vršitelji dužnosti".

Kad je došao do teme zdravstva i situacije u kojoj si građani sami moraju međusobno pomagati, "zato što institucije to ne rade", poslužio se fiktivnim primjerima likova među kojima je i jedan bio imena Marica.

Na to su se HDZ-ovci počeli smijati i prekidati ga bukom, koja nije prestajala ni nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao "skočiti" i pozvati ih da prestanu, kao da su u školi.

Sjednicu u Saboru pratite na N1 iz minute u minutu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hdz otpad sabor siniša hajdaš dončić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ