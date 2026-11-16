"To je zapravo ekstremno, ekstremno rijetko. Postoje samo sporadično opisani slučajevi uspješno iznesene izvanmaternične trudnoće i to vrlo rijetko iz jajovoda. To je trudnoća koja se nekim čudom održala do stadija kada se dijete može razviti izvan tijela žene", objasnio je Danijel Bursać, specijalist ginekologije i opstetricije u KB-u Merkur.