MEDICINSKI FENOMEN
"Gotovo nemoguće": Beba rođena nakon što se razvijala u jajovodu, liječnici u čudu
Djevojčica teška svega 830 grama rođena je u 27. tjednu trudnoće u njemačkom Regensburgu, nakon što se šest mjeseci razvijala izvan maternice, u jajovodu, što liječnici opisuju kao iznimno rijedak medicinski slučaj.
Trudnica je zbog snažnih bolova u trbuhu hitno primljena u bolnicu. Pregledima je utvrđeno da se dijete ne razvija u maternici, kako je uobičajeno, nego u jajovodu, gdje je trudnoća dosegla čak 27. tjedan.
Prema riječima liječnika iz bolnice, riječ je o tek drugom takvom slučaju zabilježenom u svijetu. Majka i djevojčica dobro se oporavljaju, a o ovom neobičnom medicinskom događaju za RTL Danas govorili su i hrvatski stručnjaci.
Izvanredno rijedak medicinski slučaj
Djevojčica je na svijet stigla tri mjeseca prije očekivanog termina poroda, s tek 830 grama. Posebnost ovog slučaja jest činjenica da se punih šest mjeseci razvijala izvan maternice, i to u jajovodu. Uspješno dovršena izvanmaternična trudnoća koja je toliko dugo trajala predstavlja iznimno rijedak događaj u medicini.
"To je zapravo ekstremno, ekstremno rijetko. Postoje samo sporadično opisani slučajevi uspješno iznesene izvanmaternične trudnoće i to vrlo rijetko iz jajovoda. To je trudnoća koja se nekim čudom održala do stadija kada se dijete može razviti izvan tijela žene", objasnio je Danijel Bursać, specijalist ginekologije i opstetricije u KB-u Merkur.
Izvanmaternična trudnoća pojavljuje se u jedan do dva posto svih trudnoća, a za majku može predstavljati ozbiljnu opasnost. Najčešće se embrij smjesti u jajovodu, no postoje i drugi, znatno rjeđi položaji na kojima se može nastaviti razvijati.
"Može biti u rogu maternice, u trbušnoj šupljini, na jetri koja je dobro vaskularizirana, u ožiljku carskog reza ili na jajniku. To su sve rijetke situacije, ali daju svoju simptomatologiju vrlo rano", istaknuo je Bursać.
Prijevremeni porod nosi brojne rizike
Djeca rođena s tako malom tjelesnom težinom suočavaju se s nizom zdravstvenih rizika. Zbog nedovoljne razvijenosti organizma često ne mogu samostalno disati, podložnija su infekcijama te im je potrebna dugotrajna intenzivna medicinska skrb.
"Zbog nezrelosti probavnog sustava ne mogu uzimati hranu na usta, nego je moraju parenteralno dobivati preko vene, a tek se potom postupno uvodi hranjenje. Mogu se razviti komplikacije zbog nezrelosti probavnog sustava, brzo gube toplinu i energiju pa moraju dugo biti u inkubatoru", pojasnila je Gorana Aleksandra Juka-Kožul, subspecijalistica pedijatrijske neonatologije u KB-u Merkur.
Hospitalizacija takve novorođenčadi može trajati i nekoliko mjeseci, odnosno sve dok ne dosegnu potrebnu težinu, ne počnu samostalno disati i ne budu sposobna hraniti se bez dodatne pomoći.
"To može biti od dva do tri mjeseca, obično dok ne postignu težinu od dvije do dvije i 300 grama, dok ne počnu samostalno disati i dok se ne mogu hraniti", kazala je Juka-Kožul.
Liječnici nisu očekivali ovakav ishod
Majka iz Njemačke u bolnicu je dovezena kao hitan slučaj zbog snažnih bolova u gornjem dijelu trbuha. Liječnici su posumnjali na unutarnje krvarenje, no tijekom operacije otkrili su trudnoću kakvu, kako sami priznaju, nisu očekivali.
"Slučaj je ovo kakav nikada nismo očekivali i koji smo smatrali gotovo nemogućim. Prema našim saznanjima, osim jednog opisanog slučaja iz Tanzanije, dosad nije zabilježeno da se trudnoća tako dugo razvijala isključivo u jajovodu", izjavila je Angela Köninger, glavna liječnica.
Djevojčica je rođena u 27. tjednu trudnoće, a prema dostupnim informacijama, i ona i majka uspješno se oporavljaju.
Bursać je pritom upozorio da su dosad u stručnoj literaturi uglavnom opisivani slučajevi u kojima žene nisu znale da su trudne, nego je izvanmaternična trudnoća otkrivena slučajno.
"Slučajevi koji su dosad opisani u literaturi uglavnom su oni u kojima žene nisu ni znale da su trudne, nego je trudnoća izvan maternice otkrivena slučajno", dodao je.
U Hrvatskoj se svake godine rodi između 200 i 300 djece čija je porođajna težina manja od kilograma, što čini oko 0,3 posto ukupnog broja novorođenčadi. Ipak, slučaj djevojčice koja je nakon toliko dugog razvoja izvan maternice uspješno rođena dosad nije zabilježen.
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