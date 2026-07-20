Bolovi u preponama kod trudnica: Zašto nastaju i kako ih tretirati?

Okrugli ligamenti su čvrste, vlaknaste trake vezivnog tkiva u zdjelici koje se pričvršćuju za maternicu i podupiru je. U trudnoći maternica raste, a ovi ligamenti se istežu. Simptomi su bolovi koji se šire od prepona do kukova, a javlja se i tupa ili oštra bol u preponama ili s obje strane trbuha.