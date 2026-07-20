Normalna pojava
Bolovi u preponama kod trudnica: Zašto nastaju i kako ih tretirati?
Bolovi u preponama kod trudnica su normalna pojava i javljaju se iz više razloga. Uzrok može biti promjena u hormonima, a ovi bolovi mogu i nastati zbog bolova u ligamentima ili zbog vaginalnih problema. Važno je problem spomenuti ginekologu na pregledu.
Za vrijeme trudnoće dolazi do mnogih promjena u tijela, ali i do povremenih bolova. Tako se mogu javiti bolovi u preponama koji mogu biti intenzivniji što se trudnoća više bliži kraju.
Kako bi se otkrio uzrok bolova i dobila preporuka tretiranja, potrebno je javiti se ginekologu.
Zašto dolazi do bolova u preponama kod trudnica?
Do bolova u preponama dolazi kod većine trudnica u nekom periodu trudnoće. Bol u preponama je svaka bola ili nelagoda koja se javlja u području zdjelice, unutarnje strane bedara ili oko pubične kosti tijekom trudnoće.
Do bolova u preponama može doći iz više razloga:
1. Upala pubične simfize
Do ovog stanja dolazi jer se u trudnoći ligamenti i mišići koji podržavaju zglob opuštaju i rastežu kako bi se prilagodili rastućoj maternici i fetusu. Osim bolova u preponama, upala može dovesti i do jake boli u vagini, rektumu, boli koja se širi po zdjelici ili grčenja mišića u području zdjelice.
Bol se može i pogoršati određenim aktivnostima poput prebacivanja težine s jedne noge na drugu, hodanja po stepenicama ili ustajanja iz kreveta.
Simptomi će nestati sami od sebe nakon poroda, a u trudnoći se mogu ublažiti raznim vježbama istezanja koje je preporučio ginekolog.
2. Bol u okruglim ligamentima
Okrugli ligamenti su čvrste, vlaknaste trake vezivnog tkiva u zdjelici koje se pričvršćuju za maternicu i podupiru je. U trudnoći maternica raste, a ovi ligamenti se istežu. Simptomi su bolovi koji se šire od prepona do kukova, a javlja se i tupa ili oštra bol u preponama ili s obje strane trbuha.
I ovo stanje će nestati kratko nakon trudnoće, a dok bolovi traju je važno polagalo mijenjati pozicije, držati donji dio trbuha rukama prije ustajanja, sjedenja ili kašljanja, a mogu se i staviti topli oblozi na bolno područje.
3. Vaginalne infekcije
Vaginalne infekcije, posebno gljivične infekcije Candide se često javljaju u trudnoći. Glavni simptomi su nesnosan svrab, osjećaj žarenja, bijeli iscjedak teksture kravljeg sira, a može se javiti i bol u preponama.
Gljivice se tretiraju posebnim kremama i vaginaletama koje se mogu kupiti u ljekarni.
U nekim će slučajevima ove lijekove trebati prepisati ginekolog, ali postoje i kreme bez recepta.
Kada posjetiti ginekologa zbog bolova u preponama u trudnoći?
Trudnice trebaju posjetiti ginekologa kada osjete bolove. Bolovi u preponama su većinom bezopasni, ali ginekolog može preporučiti načine kako se mogu tretirati. Na primjer, spavanje s jastukom među koljenima, polaganije ustajanje, pridržavanje za trbuh, topli oblozi i slično.
U pojedinim slučajevima će trudnica trebati napraviti dodatne testove, poput ultrazvuka kako bi se otkrio uzrok bolova, a samim time i preporučile vježbe za tretiranje. Dobra je vijest da se bolovi smiruju do 12 tjedana nakon poroda.
Zaključak
Bolovi u preponama kod trudnica su česta pojava i nastaju iz više razloga. Važno je prilagoditi svakodnevne kretnje, posjetiti liječnika i slušati njegove preporuke. Ovi bolovi će proći sami od sebe otprilike šest do 12 tjedana nakon poroda.
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