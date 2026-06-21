Abrupcija posteljice: Uzrok, simptomi i kako se ova ozbiljna komplikacija u trudnoći tretira?

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Abrupcija posteljice je stanje u trudnoći kada se posteljica odvoji od maternice, a radi se o ozbiljnoj komplikaciji. Može se prepoznati po simptomima koji se najčešće javljaju u trećem tromjesečju. Ovo može biti opasna pojava ako se ne prepozna na vrijeme je dijete može ostati bez kisika i hranjivih tvari.

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Abrupcija posteljice se događa kada se posteljica odvoji od maternice. Posteljica se može djelomično ili potpuno odvojiti. Najvažnije je reagirati na prve simptome i potražiti pomoć ginekologa.

Dobra je vijest da ovo nije toliko česta pojava u trudnoći, već se javlja u jedan posto trudnoće.

Što je abrupcija posteljice?

Posteljica je u trudnoći pričvršćena za stijenku maternice i putem pupčane vrpce opskrbljuje dijete kisikom i hranjivim tvarima, dok s druge strane uklanja otpadne tvari iz djetetove krvi. Kod abrupcije posteljice se smanjuje ili potpuno prekida dotok kisika i hranjivih tvari djetetu.

Ovo stanje je rijetko, ali zato može biti opasno. To je jedno od najčešćih razloga krvarenja u drugoj polovici trudnoće, a može ugroziti i majku i dijete.

Simptomi abrupcije posteljice

Najčešći znakovi uključuju:

vaginalno krvarenje

iznenadnu bol u trbuhu ili leđima

osjetljivost ili tvrdoću maternice

kontrakcije maternice

osjećaj da se dijete manje pomiče

U nekim slučajevima krvarenje može i izostati jer je krv ostala zarobljena između posteljice i stijenke maternice.

U drugim slučajevima se posteljica odvaja postepeno oa onda dolazi do povremenog krvarenja. Isto tako, bol može varirati od blagih grčeva do jakih i iznenadnih kontrakcija.

Uzroci abrupcije posteljice

Nije poznat točan uzrok abrupcije posteljice, ali do nje može doći iz dva najčešća razloga. Jedan je trauma ili ozljeda trbuha, a drugi je nagli gubitak plodne vode.

Također do ove pojave mogu dovesti pojedina stanja ili bolesti.

Tako se vjerojatnost za nastanak povećava kod trudnica koje imaju povišeni tlak, preeklampsiju, poremećaje zgrušnjavanja krvi ili miome maternice.

Jednako tako se može pojaviti kod žena koje su starije od 35 godina, koje puše ili uzimaju drogu u trudnoći, koje nose blizance ili koje su imale abrupciju u prijašnjoj trudnoći.

Kako se dijagnosticira abrupcija posteljice?

Abrupcija se dijagnosticira na pregledu kod ginekologa i nakon nastalih simptoma. Ginekolog će provjeriti osjetljivost i napetost maternice, a uz to će preporučiti pretrage krvi, urina i ultrazvuk.

Dijagnoza se na kraju postavlja na temelju svih pretraga i uz praćenje srca djeteta.

S obzirom na stanje, postoje tri stadija abrupcije.

U prvom stadiju dolazi do slabijeg krvarenja, malo kontrakcija maternice i nema znakova opasnosti za dijete. Ovdje se najčešće radi o djelomičnom odvajaju posteljice.

U drugom stadiju dolazi do jačeg krvarenja i potencijalnih znakova opasnosti za dijete.

Treći stadij označava jako krvarenje, kontrakcije koje ne prestaju, bol u abdomenu, nizak krvni tlak, a može doći i do smrti djeteta.

Liječenje abrupcije posteljice

Abrupcija posteljice se tretira ovisno o samom stanju i tromjesečju. Kod blaže abrupcije, ako su otkucaji djetetova srca uredni, a prerano je za porod, trudnica se obično hospitalizira radi praćenja stanja.

Ako krvarenje prestane i stanje djeteta bude stabilno, mogući je nastavak mirovanja kod kuće.

Kada je trudnoća dovoljno odmakla, najsigurnije rješenje je porod. On može biti vaginalni ili hitan carski rez, ako postoje znakovi ugroženosti djetata. Kod većeg gubitka krvi majci može biti potrebna transfuzija.

Zaključak

Abrupcija posteljice je ozbiljno stanje koje se rijetko javlja u trudnoći. Ipak, važno je reagirati na prve simptome kontrakcija, bolova ili krvarenja. Ginekolog će na temelju pregleda, ultazvuka i pretraga procijeniti radi li se o djelomičnoj ili potpunoj abrupciji i koji su daljnji koraci.

Stanje se ne tretira lijekovima, već je potrebno ili mirovanje ili će doći do prijevremenog poroda.