U 50. godini poželjela je još jedno dijete, a onda doživjela iznenađenje: "Fantastičan dar"

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Kada su ona i suprug poželjeli još jedno dijete, tada 50-godišnja Marie Gustavsson iz švedskog Göteborga vjerojatno nije ni zamišljala da će se njihova obitelj povećati za čak tri člana. Unatoč tome što je imala samo pet posto šanse za začeće, prije godinu i pol dana rodila je trojke i tako postala majka sedmero djece.

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Možete li zamisliti da nakon pedesete godine, kada već imate četvero djece, rodite još i trojke? Upravo se to dogodilo tada 50-godišnjoj Marie Gustavsson iz švedskog Göteborga, koja je uvjerena da za majčinstvo nikada nisi prestar ako samo imaš dovoljno energije, piše agencija Profimedia.

Gustavsson je prije godinu i pol dana rodila trojke, iako su joj liječnici davali tek pet posto šanse za začeće. Medicinska sestra je sa suprugom već imala četvoricu sinova – 31-godišnjeg Sebastiana, 19-godišnjeg Jesperja, osmogodišnjeg Lea i trogodišnjeg Louieja – no unatoč tome željeli su još jedno dijete.

Ömürden Cengiz/Unsplash

Odlučili su se za umjetnu oplodnju na Cipru, za koju su izdvojili 4.750 britanskih funti, odnosno oko 5.600 eura. Već tri dana nakon transfera zametaka test za trudnoću bio je pozitivan.

No, trudnoća nije protekla bez komplikacija pa su trojke rođene hitnim carskim rezom. Charlie je pri rođenju težio 1,5 kilograma, Lorinne 1,3 kilograma, a najmanja Lara svega jedan kilogram.

Danas su, prema riječima njihove majke, sve troje zdravi, a svatko od njih već ima potpuno svoj karakter. Lara je temperamentna, Lorinne druželjubiva, a Charlie hrabar, prenosi agencija Profimedia.

Najveći izazov su neprospavane noći

Iako je rođenje trojki razveselilo obitelj, svakodnevica sa sedmero djece donosi i brojne izazove. Za Gustavsson su najteže upravo noći.

Stoga su ona i suprug noćnu brigu o najmlađima podijelili u smjene. Ona spava od devet navečer do dva ujutro, a nakon toga brigu o mališanima preuzima suprug. „Sna mi nedostaje već više od godinu dana. Najteže je to što nemam dovoljno vremena za svu djecu”, priznaje majka sedmero djece, piše Profimedia.

Unatoč napornoj svakodnevici, ne opterećuje se previše predrasudama o svojim godinama. „Ne brine me što ću imati više od 60 godina kada djeca uđu u tinejdžerske godine. Nitko nema jamstvo da će živjeti dulje samo zato što je mlađi. Zašto bismo se onda opterećivali?”, kaže Marie Gustavsson.

Uvjerena je da majčinstvo nakon pedesete donosi i prednosti, prije svega više smirenosti i životnog iskustva, navodi agencija. „To je fantastičan dar, najbolje što možete dobiti”, zaključuje.