Građani Karlovca zatražili zaštitu Europske komisije

Građani karlovačkih gradskih četvrti Zvijezda i Gaza danas zatražili pomoć Europske komisije zbog katastrofalnih posljedica nestručnog provođenja radova obnove kanalizacijske mreže u sklopu projekta "Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa."

Građani Karlovca su odaslali molbu za pomoć predsjednici Europske komisije i dvjema povjerenicama zaduženima za kohezijsku politiku te za kulturu i obrazovanje. Dopis je poslan na uvid i svim hrvatskim zastupnicima u EU parlamentu.

“S velikim žaljenjem i nemalom zabrinutošću smo primili vijest da je glavni nadzorni inženjer dopustio nastavak radova na projektu Aglomeracije u Zvijezdi i na Gazi. Ujedno, na zadnjem sastanku, koji su predstavnici građana održali u četvrtak 18. travnja 2024. s javnim poduzećem Vodovod i kanalizacija, obavješteni smo da u potpunosti odbacuju zahtjeve građana u pogledu kriterija za odabir izvođača stručne i nezavisne revizije spornog projekta, piše tportal.

To drugim riječima znači da će se revizija projekta, ako do nje uopće i dođe, provesti pod krajnje upitnim i nestručnim kriterijima, koji neće zajamčiti kvalitetan uvid u razloge zbog kojih je, na projektu Aglomeracije, došlo do ovako katastrofalnih razmjera oštećenja javnih i privatnih zgrada. Također, to znači da nositelj projekta (Grad Karlovac i poduzeće Vodovod i kanalizacija) neće niti pokušati otkloniti uzroke dosadašnjih oštećenja te da će se oštećenja nastaviti i u ulicama u kojima radovi tek trebaju započeti.

Zbog svega toga građanima Karlovca nije preostalo ništa drugo nego da se za pomoć i zaštitu obrate Europskoj komisiji”, poručili su iz Građanske incijative Gradske četvrti Gaza Karlovac u priopćenju koje potpisuje Milan Medić.

