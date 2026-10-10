Građani na ovom izvoru pune boce vodom, a nalaz je pokazao fekalne bakterije. Štampar: Nije za piće

"S obzirom na to da se radi o izvoru koji nije u sustavu javne vodoopskrbe, gdje je izostala dezinfekcija vode i ne provodi se kontinuirano, za očekivati je da će voda sadržavati povećani broj mikrobioloških pokazatelja. Bakterije u vodu dospijevaju iz okoliša", objasnili su iz Zavoda.