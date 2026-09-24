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STRAH OD KANALIZACIJE

Zašto gradonačelnik Senja ne pije vodu iz slavine već 30 godina?

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 08:34
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Nel Pavletic/PIXSELL

Javno priznanje gradonačelnika Senja mnoge je šokiralo. Vodu iz slavine ne pije već 30 godina jer tvrdi da u sustav vodoopskrbe ulazi kanalizacija.

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S tribine o revitalizaciji rijeke Gacke nedavno održane u Otočcu, odjeknula je pomalo šokantna izjava senjskoga gradonačelnika.

- Trideset godina ne pijem vodu iz vodovoda, ne zbog PFAS spojeva, nego zato što je Senj do sada imao vodu iz površinskog toka rijeke Like. Za one koji ne znaju, to znači da je to voda u koju ulazi kanalizacija, izjavio je gradonačelnik Senja Željko Tomljanović

Građani ionako zabrinuti, sada su još i više, piše HRT.

Vlasnik ugostiteljskog objekta u Senju Latif Hajdini navodi da pedeset posto ljudi popije vodu u njegovu objektu, a pedeset ne.

- Ljudi pričaju, društvene mreže, sve bruji o tome i ljudi se boje, navodi.

Voda se detaljno pročišćava

Iz Vodovoda Hrvatsko Primorje, koji vodom opskrbljuje područje Senja, Karlobaga, Raba i Paga umiruju građane.

Voda je, kažu, mješavina vode rijeka Like i Gacke. Kao gotovo svaka sirova voda ima mikrobiološkog onečišćenja, ali se detaljno pročišćava.

Doprema se do uređaja na Hrmotinama te ondje prerađuje u pitku vodu.

Rukovoditeljica Službe zahvaćanja, obrade i kontrole kvalitete vode Vodovoda Hrvatsko Primorje Martina Galić Rukavina građanima poručuje da je voda sigurna za piće.

- Svu sirovu vodu koju zahvatimo na uređaju obrađujemo, nakon obrade na pješčanim filterima i po potrebi ultrafiltracije, vodu dezinficiramo prije nego uđe u mrežu, vršimo primarnu dezinfekciju UV lampama i sekundarnu dezinfekciju plinovitim klorom, navodi.

Iz slavina potrošača teče pročišćena voda sigurna za piće.

Direktor Vodovoda Hrvatsko Primorje Milan Nekić kategorički tvrdi da je voda kvalitetna i sigurna za ljudsku potrošnju.

Ipak, s obzirom na to da se akumulacija Gusić polje iz koje se voda doprema do Hrmotina trenutačno koristi i za potrebe HEP-a i za vodoopskrbu, želja je i namjera u budućnosti razdvojiti hidroelektranu i vodovod kako bi vodoopskrbni sustav bio neovisan od hidroenergetskog.

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Teme
senj voda željko tomljanović

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