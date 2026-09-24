Zašto gradonačelnik Senja ne pije vodu iz slavine već 30 godina?

Ipak, s obzirom na to da se akumulacija Gusić polje iz koje se voda doprema do Hrmotina trenutačno koristi i za potrebe HEP-a i za vodoopskrbu, želja je i namjera u budućnosti razdvojiti hidroelektranu i vodovod kako bi vodoopskrbni sustav bio neovisan od hidroenergetskog.